مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28-8-2026

ينطلق اليوم الجمعة 28 -8-2026 عدد من المباريات أبرزها مباراة كريستال بالاس ضد مان سيتي في افتتاح الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.
مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز
الشرقية إنبي و وادي دجلة الساعة 17:00
القناة والجونة الساعة 17:00
الاتحاد وسيراميكا كليوباترا الساعة 20:00
زد والأهلي الساعة 20:00
الدوري الإنجليزي الممتاز
كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي - 22:00
الدوري الإسباني
راسينج سانتاندير ضد إلتشي - 20:00
ديبورتيفو ألافيس ضد فياريال - 22:30
الدوري التركي الممتاز
جنتشلربيرليجي ضد إيرزوروم سبور - 21:30
دوري روشن السعودي
الرياض ضد نيوم - 18:50
الفيحاء ضد أبها - 19:00
الخليج ضد الهلال - 21:00
النصر ضد التعاون - 21:00
الدوري الإيطالي
ميلان ضد فينيسيا - 21:45
الدوري الفرنسي
ليل ضد باريس سان جيرمان - 21:45
الدوري الألماني
بايرن ميونخ ضد شتوتجارت - 21:30
الدوري القطري
الأهلي ضد لوسيل - 17:15
قطر ضد السد - 19:30
الدوري الإماراتي
يونايتد ضد اتحاد كلباء - 16:55
الوصل ضد شباب أهلي دبي - 19:30