مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28-8-2026

ينطلق اليوم الجمعة 28 -8-2026 عدد من المباريات أبرزها مباراة كريستال بالاس ضد مان سيتي في افتتاح الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز

الشرقية إنبي و وادي دجلة الساعة 17:00

القناة والجونة الساعة 17:00

الاتحاد وسيراميكا كليوباترا الساعة 20:00

زد والأهلي الساعة 20:00

الدوري الإنجليزي الممتاز

كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي - 22:00

الدوري الإسباني

راسينج سانتاندير ضد إلتشي - 20:00

ديبورتيفو ألافيس ضد فياريال - 22:30

الدوري التركي الممتاز

جنتشلربيرليجي ضد إيرزوروم سبور - 21:30

دوري روشن السعودي

الرياض ضد نيوم - 18:50

الفيحاء ضد أبها - 19:00

الخليج ضد الهلال - 21:00

النصر ضد التعاون - 21:00

الدوري الإيطالي

ميلان ضد فينيسيا - 21:45

الدوري الفرنسي

ليل ضد باريس سان جيرمان - 21:45

الدوري الألماني

بايرن ميونخ ضد شتوتجارت - 21:30

الدوري القطري

الأهلي ضد لوسيل - 17:15

قطر ضد السد - 19:30

الدوري الإماراتي

يونايتد ضد اتحاد كلباء - 16:55

الوصل ضد شباب أهلي دبي - 19:30