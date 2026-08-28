أوبك تنهار.. فنزويلا تدرس الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للبترول

ناقشت فنزويلا مع مسؤولين أمريكيين إمكانية الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، دون اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن.

وزفق تقارير إعلامية ؛ كانت فنزويلا واحدة من الدول الخمس المؤسسة لمنظمة أوبك عام 1960.

ويُشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرت محادثات مع الحكومة الفنزويلية المؤقتة بشأن الاستحواذ على حصة ملكية في موارد النفط الهائلة في هذا البلد الواقع في أمريكا الجنوبية، بحسب ما قاله مسؤولان أمريكيان لموقع أكسيوس.

ومن شأن هذه الصفقة المحتملة أن تزيد احتياطيات النفط الأمريكية بأكثر من الضعف، وذلك عبر الاستفادة من دولة تمتلك أكبر احتياطيات مؤكدة في العالم.

وفي حين أن التفاصيل لا تزال قيد المناقشة، ذكر الموقع أن المحادثات تشمل أكثر من 12 حقلاً نفطياً منتجاً، وليس كل احتياطيات فنزويلا المؤكدة.