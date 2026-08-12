وزير خارجية كوريا الجنوبية يتعهد بدعم جهود إعادة إعمار فنزويلا

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بحث وزير الخارجية الكوري الجنوبي جو هيون ونظيره الفنزويلي فيليكس بلاسينسيا هاتفيا اليوم /الأربعاء/، سبل تعزيز التعاون.

وخلال الاتصال، أعرب "جو" عن تعازيه لضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا مؤخرا، وتعهد بدعم جهود إعادة الإعمار في البلاد - وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب".

وكانت فنزويلا قد تعرضت لزلزالين قويين في يونيو أوديا بحياة أكثر من 6,000 شخص.

كما ناقش الوزيران سبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الاقتصاد، واتفقا على تفعيل قنوات الاتصال لتعميق المناقشات المستقبلية.

وطلب "جو" من الحكومة الفنزويلية المساعدة في ضمان سلامة الرعايا الكوريين الجنوبيين المقيمين في البلاد، حسبما ذكرت الوزارة.