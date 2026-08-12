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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير اقتصادي: التيسيرات الضريبية تعزز ثقة المستثمرين وتدعم جاذبية الاقتصاد المصري

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تنظيم استغلال الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية ومتابعة المشروعات العقارية، تستهدف تعظيم الاستفادة من موارد الدولة ودعم مسار التنمية الاقتصادية.

وأوضح عنبر، خلال مداخلة لقناة «إكسترا نيوز»، أن هذه التوجيهات تأتي في ظل تحديات اقتصادية عالمية متلاحقة، ما يتطلب الاستخدام الأمثل لموارد الدولة وتعظيم العائد منها، بما يدعم الإيرادات ويعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة المتغيرات الخارجية.

التنمية لا تقتصر على زيادة الإيرادات

وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن مفهوم التنمية الشاملة لا يرتبط فقط بزيادة معدلات النمو والإنتاج والاستثمار، وإنما يمتد إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين ورفع قدرتهم على الوصول إلى الخدمات المختلفة.

وأضاف أن إتاحة الخدمات والمزايا بصورة أوسع أمام المواطنين تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز شعور المواطن بثمار التنمية، مؤكدًا أن الهدف النهائي من التنمية هو تحسين جودة حياة المواطنين.

التيسيرات الضريبية تدعم الاستثمار

وحول توجيهات إطلاق الحزمة الثالثة من التيسيرات الضريبية، أكد عنبر أن استمرار الدولة في تقديم هذه التسهيلات يساهم في تعزيز الثقة واليقين لدى الشركات والمستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب.

وأوضح أن وضوح السياسات المالية واستقرارها يمثلان عاملًا مهمًا في قرارات المستثمرين، خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتأثيرها على حركة الاستثمارات.

مصر تحافظ على جاذبيتها الاستثمارية

وأكد أن مصر نجحت في الحفاظ على قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة رغم التحديات العالمية، مشددًا على أهمية مواصلة دعم هذه الميزة من خلال توفير بيئة استثمارية أكثر استقرارًا ووضوحًا.

ولفت إلى أن السياسة المالية، وعلى رأسها المنظومة الضريبية والحوافز والتيسيرات المقدمة للشركات، تعد من أبرز العوامل التي يضعها المستثمر في حساباته قبل اتخاذ قرار ضخ استثمارات جديدة.

وأشار إلى أن استمرار الإصلاحات والتيسيرات من شأنه دعم النشاط الاقتصادي، وتشجيع الشركات على التوسع، وخلق فرص استثمارية جديدة خلال الفترة المقبلة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي تنظيم استغلال الأراضي المخصصة مسار التنمية الاقتصادية

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