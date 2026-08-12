20 % عائدا سنويا.. الضرائب تفعّل الصكوك الضريبية لأول مرة وتكشف تفاصيل طرحها للممولين

كشفت مصلحة الضرائب عن تفعيل الصكوك الضريبية، التي كانت موجودة في القانون لكنها ظلت معطلة خلال السنوات الماضية، في خطوة تستهدف تقديم أداة جديدة للممولين الملتزمين تتيح لهم تحقيق عائد على أموالهم وتسوية الضرائب المستحقة عليهم مستقبلًا.

وقال سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الصكوك الضريبية ستكون اختيارية وليست إجبارية، وتستهدف ممولي الضرائب من الأفراد والشركات الحكومية والخاصة.

الصكوك الضريبية لمدة عام.. والعائد 20%

وأوضح فؤاد أن مدة الصك الضريبي تبلغ عامًا، مشيرًا إلى أن العائد الافتراضي عليه يصل إلى 20% سنويًا، وأن العائد سيكون، وفق تصريحاته، مناسبًا وأعلى من العوائد البنكية.

كيف يستفيد الممول من الصك الضريبي؟

وأشار مستشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن قيمة الصك يمكن توظيفها في تسوية الضرائب المستحقة على الممول مستقبلًا، بما يتيح له الاستفادة من العائد وفي الوقت نفسه استخدام قيمة الصك في الوفاء بالتزاماته الضريبية.

الصكوك تستهدف خفض فاتورة الدين

وأوضح أن الصكوك الضريبية لا تُعد اقتراضًا جديدًا للدولة، وإنما تستهدف المساهمة في خفض فاتورة الدين وتقليل حجم الاقتراض الخارجي، مؤكدًا أن الأداة تمثل إحدى المزايا التي يمكن أن يستفيد منها الممول الملتزم.

هل الصكوك الضريبية إجبارية؟

وشدد فؤاد على أن المشاركة في الصكوك اختيارية بالكامل، مؤكدًا أنها ليست فرضًا جديدًا على الممولين، وإنما وسيلة يمكن الاستفادة منها مستقبلًا وفقًا للآليات التي ستحددها الدولة.

وفيما يتعلق بالجانب الشرعي، قال فؤاد إن الصكوك الضريبية لا تخالف أحكام الشريعة وفقًا لما تم بحثه ودراسته، موضحًا في الوقت نفسه أنه ليس مختصًا بإصدار الفتاوى في هذا الشأن.