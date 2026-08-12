تعليم الغربية يعلن افتتاح معرض تنمية القدرات الصحفية بالنشاط الصيفي

افتتح معرض تنمية القدرات الصحفية بالنشاط الصيفي والكاريكاتير الصحفي بالغربية، والمقام بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية، وذلك ضمن خطة الوزارة لمسابقات الصحافة خلال النشاط الصيفي.

توجيهات محافظ الغربية

وجاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، وناصر حسن إسماعيل وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

تحرك تنفيذي عاجل

كما جاء ذلك بحضور الدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية، نائباً عن الأستاذ ناصر حسن، وكيل الوزارة، ولجنة تحكيم الوزارة، والتي تضم الدكتورة منال مجدي، الدكتور طاهر منصور، الدكتور حمدي عوض، الأستاذ أحمد عرفة، موجه عام الصحافة بالمديرية، ورحاب نزيه ، موجه أول الصحافة بالمديرية ، وعدد من موجهي وأخصائيي الصحافة ، والطلاب المشاركين في المسابقات.

رفع كفاءة الخدمات

بدأت الفعاليات بافتتاح معرض تنمية القدرات الصحفية بالنشاط الصيفي والكاريكاتير الصحفي، والذي يضم صحف شاملة، وصحف مناسبات، ومجلات طائرة، ومجلات ربع ساعة، ومقالات صحفية، وقصص قصيرة، وتحقيقات صحفية وغيرها من الإنتاج الصحفي، كما اشتمل المعرض على أجنحة لرياض الأطفال، والمجلات الشاملة، والمجلات المصورة والالكترونية والكاريكاتير الصحفي، كما اشتمل المعرض على صحف التربية الخاصة الحائطية.

دعم الإنتاج الصحفي

كما عرض أبنائنا الطلاب الإنتاج الصحفي المتنوع منها الأعمال الخاصة بإنجازات الدولة المصرية في عهد فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والأعمال تضمنت معروضات منها الخاص بالذكاء الاصطناعي، وترشيد الاستهلاك، ومنها التوعوي.

ومن داخل المعرض، أشاد الحضور ولجنة التحكيم بالمعروضات الصحفية والكاريكاتير، ونالت المسابقة إعجاب لجنة التحكيم، وأثنوا على مجهودات الطلاب والأخصائيين، كما أعرب الحضور عن سعادتهم بما شاهدوه في أجنحة المعرض من أعمال طلاب المدارس بالمراحل المختلفة، كما أشادوا بحفاوة الاستقبال، متمنيين مزيد من التوفيق لأبنائنا طلاب الغربية.