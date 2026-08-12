دجل وشعوذة.. القبض على نصاب استولى على أموال مواطنين بالإسكندرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين .

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحانى وقيامه بممارسة أعمال الدجل والشعوذة والترويج لنشاطه الإجرامى على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعى.





عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية وبرفقته آخر وبحوزتهما (3 هواتف محمولة "بفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى") .

وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه ، وتصويرهما لمقاطع فيديو أثناء ممارستهما لأعمال الدجل والشعوذة وبثها بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.