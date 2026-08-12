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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الذهب على موعد مع قفزة جديدة؟.. خبير يتوقع 4800 دولار للأوقية بنهاية 2026 وتجاوز 5700 دولار في 2027

الذهب
الذهب
رحمة سمير

في ظل استمرار حالة الترقب التي تسيطر على أسواق الذهب عالميًا ومحليًا، تتجه الأنظار إلى مستقبل المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات باستمرار الاتجاه الصاعد، رغم احتمالات أن تشهد الأسعار فترات من الاستقرار المؤقت.

وقال أحمد أبو السعد، الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» عبر فضائية «أون»، إن الذهب قد يواصل تحقيق مكاسب خلال الفترة المقبلة، متوقعًا وصول سعر الأوقية إلى نحو 4800 دولار بنهاية عام 2026، مع إمكانية تجاوزها 5700 دولار خلال 2027.

أسعار الذهب في مصر اليوم

4800 دولار.. الذهب يستهدف مستوى جديدًا بنهاية 2026

وأوضح أبو السعد أن الاتجاه العام لأسعار الذهب لا يزال صاعدًا، رغم إمكانية استقرار الأسعار عند مستوياتها الحالية لفترة مؤقتة، مشيرًا إلى أن حركة المعدن الأصفر قد تشهد مزيدًا من الارتفاعات خلال السنوات المقبلة.

هل ينتظر المدخرون انخفاض أسعار الذهب؟

ونصح الخبير الاقتصادي الراغبين في الادخار بالذهب بعدم ربط قرارات الشراء بانتظار سعر محدد، وإنما توزيع عمليات الشراء على فترات زمنية مختلفة، بما يقلل من مخاطر الدخول في السوق عند مستوى سعري واحد.

الذهب يربح محليًا أكثر من العالم.. سر انفصال السوق المصري عن البورصات؟

الدولار كلمة السر في أسعار الذهب محليًا

وأشار أبو السعد إلى أن تحركات سعر الدولار تؤثر بصورة مباشرة في أسعار الذهب داخل السوق المحلية، مؤكدًا أن المعدن الأصفر يظل، من وجهة نظره، إحدى وسائل الادخار وبناء الثروة على المدى الطويل.

سعر الذهب في مصر

2027.. هل يتجاوز الذهب 5700 دولار؟

وبحسب توقعات أبو السعد، قد لا تتوقف رحلة صعود الذهب عند مستويات 2026، إذ يمكن أن تدفع تحركات الأسواق العالمية المعدن الأصفر إلى تجاوز 5700 دولار للأوقية خلال عام 2027، وهي مستويات تظل في إطار التوقعات وليست أسعارًا مؤكدة.

الذهب يرتفع مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وترقب بيانات الوظائف الأمريكية

وفي ظل هذه التوقعات، يظل قرار شراء الذهب مرتبطًا بأهداف المدخر وقدرته على تحمل تقلبات الأسعار، مع أهمية توزيع عمليات الشراء بدلًا من محاولة توقيت السوق بدقة.

الذهب قفزة جديدة خبير أوقية دولار

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