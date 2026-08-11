خبير اقتصادي : الذهب مرشح لمواصلة الصعود وتجاوز 5700 دولار في 2027

أكد أحمد أبو السعد، الخبير الاقتصادي، أنه من المتوقع استمرار الاتجاه الصاعد لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، رغم احتمالية استقرار الأسعار مؤقتًا عند مستوياتها الحالية.

وقال أبو السعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “اون”، أنه يمكن وصول سعر الأوقية إلى نحو 4800 دولار بنهاية 2026، مع توقعات بمزيد من الارتفاعات خلال 2027 قد تدفعها لتجاوز 5700 دولار.

تؤثر تحركات الدولار بشكل مباشر في أسعاره

وتابع أنه يمكن أن يتم الادخار بالذهب بتوزيع عمليات الشراء على فترات زمنية مختلفة، بدلًا من انتظار سعر محدد، مؤكدًا أن الذهب يظل وسيلة مناسبة للادخار وبناء الثروة على المدى الطويل، بينما تؤثر تحركات الدولار بشكل مباشر في أسعاره بالسوق المحلية.