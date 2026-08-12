عيار 24 يتخطى 7200 جنيه و21 يواصل الصعود.. إلى أين وصل الذهب الآن؟

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026، مع استمرار حركة البيع والشراء على مدار اليوم، لتسجل الأعيرة الذهبية مستويات جديدة مقارنة بأسعار أمس، وسط صعود ملحوظ في سعر عيار 24 وعيار 21 والجنيه الذهب.

زيادة مستمرة في أسعار الذهب

واصلت أسعار الذهب صعودها اليوم، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 بقيمة 63 جنيهًا مقارنة بسعر أمس، ليسجل 7240 جنيهًا، مقابل 7177 جنيهًا أمس.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 بقيمة 55.12 جنيه، ليسجل 6335 جنيهًا اليوم، مقابل 6279.88 جنيه أمس.

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 بقيمة 47.25 جنيه، ليسجل 5430 جنيهًا، مقابل 5382.75 جنيه أمس.

وصعد سعر الجنيه الذهب بقيمة 441 جنيهًا، ليسجل 50680 جنيهًا اليوم، مقابل 50239 جنيهًا أمس.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7240 جنيهًا.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6335 جنيهًا.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5430 جنيهًا.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4223.33 جنيهًا.

سجلت أوقية الذهب نحو 225189.17 جنيه.

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 50680 جنيهًا.