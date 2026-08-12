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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الجنيه الذهب يكسر حاجز الـ50 ألف.. قفزة تقترب من 3 آلاف جنيه خلال أسبوع

قفزة قوية في سعر الجنيه الذهب اليوم
قفزة قوية في سعر الجنيه الذهب اليوم
رانيا أيمن

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا قويًا خلال أسبوع واحد فقط، مع قفزة ملحوظة في سعر الجنيه الذهب، الذي ارتفع بنحو 2960 جنيهًا مقارنة بمستواه يوم الأربعاء الماضي 5 أغسطس، ليسجل اليوم الأربعاء 12 أغسطس 50,480 جنيهًا بدلًا من 47,520 جنيهًا.

وتزامن ذلك مع ارتفاعات واضحة في مختلف أعيرة الذهب، لتواصل الأسعار صعودها خلال أسبوع واحد، وسط تحركات قوية في سوق الذهب.

زيادة قوية في أسعار الذهب خلال أسبوع

ارتفع سعر الجنيه الذهب بقيمة 2960 جنيهًا خلال أسبوع، ليصعد من 47,520 جنيهًا يوم الأربعاء الماضي إلى 50,480 جنيهًا اليوم.

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 بقيمة 422 جنيهًا، بعدما سجل 6,789 جنيهًا الأربعاء الماضي، ليصل اليوم إلى 7,211 جنيهًا.

أسعار الذهب الان

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 بقيمة 370 جنيهًا، مرتفعًا من 5,940 جنيهًا إلى 6,310 جنيهات.

وسجل جرام الذهب عيار 18 زيادة قدرها 316 جنيهًا، بعدما ارتفع من 5,092 جنيهًا إلى 5,408 جنيهات.

كما صعد سعر جرام الذهب عيار 22 بقيمة 387 جنيهًا، من 6,223 جنيهًا إلى 6,610 جنيهات، بينما ارتفع عيار 14 بقيمة 246 جنيهًا، من 3,960 جنيهًا إلى 4,206 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026

سعر جرام الذهب عيار 24: 7,211 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21: 6,310 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18: 5,408 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 14: 4,206 جنيهات.

سعر أوقية الذهب: 224,287.17 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب: 50,480 جنيهًا.

الذهب سعر الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم في مصر سعر عيار ١٨ اليوم سعر عيار ٢١ اليوم

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