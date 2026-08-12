رسميا.. هيثم حسن ينتقل إلى سيلتيك الأسكتلندي

أعلن نادي سيلتيك الأسكتلندي إتمام التعاقد مع المصري الدولي هيثم حسن، بعد اجتيازه الكشف الطبي بنجاح وتوقيع عقود انضمامه للفريق.

ووقع هيثم حسن على عقد مع سيلتيك لمدة 4 سنوات، في صفقة تبلغ قيمتها 6.5 مليون يورو، بالإضافة إلى 3 ملايين يورو كامتيازات.

ويسعى النادي الأسكتلندي لإنهاء إجراءات قيد اللاعب واستخراج تصريح العمل الخاص به في أسرع وقت، من أجل تجهيزه للمشاركة مع الفريق في مواجهة لاسك النمساوي، المقرر لها الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا.

ويأمل سيلتيك في إتمام جميع الإجراءات الخاصة باللاعب قبل موعد المباراة، حتى يصبح هيثم حسن متاحًا أمام الجهاز الفني في أولى مبارياته مع الفريق.

