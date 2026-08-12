الذهب يرتفع قرب أعلى مستوى في 10 أسابيع مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

ارتفع الذهب بنحو 1% اليوم الأربعاء، مدعومًا بتراجع رهانات المستثمرين على تشديد مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للسياسة النقدية الشهر المقبل، بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية المهمة التي قد تعيد تشكيل توقعات السياسة النقدية.

وصعد الذهب الفوري 0.9% إلى 4,406.34 دولار للأوقية، فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم ديسمبر 0.6% إلى 4,466.70 دولار.

وكان المعدن النفيس قد صعد إلى أعلى مستوى في 10 أسابيع يوم الثلاثاء، قبل أن يواجه مقاومة فنية عند متوسط الحركة لـ100 يوم، بالقرب من مستوى 4,387 دولار، لينهي الجلسة منخفضًا للمرة الثانية هذا الشهر.

وارتفع سعر الفضة الفورية 1.2% إلى 65.46 دولار للأوقية، مع بقائها دون أعلى مستوى لها منذ 22 يونيو الذي سجلته يوم الثلاثاء.

وصعد البلاتين 0.6% إلى 1,754.10 دولار، فيما ارتفع البلاديوم 0.8% إلى 1,370.86 دولار.

وقال كيلفن وونج، كبير محللي الأسواق في أواندا: «المحرك الرئيسي للذهب هو تراجع توقعات رفع أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي».

وأضاف: «من الناحية الفنية، بدأنا نشهد اختراقًا صعوديًا في نهاية الأسبوع الماضي فوق مستوى 4,200 دولار، وهو ما أدى أيضًا إلى حلقة من الزخم الإيجابي».

وسجل الذهب يوم الجمعة الماضي أكبر مكسب أسبوعي له منذ يناير، بعدما دفعت بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع المتعاملين إلى تقليص رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

ويُسعّر المتعاملون حاليًا احتمال رفع أسعار الفائدة في سبتمبر عند 50%، انخفاضًا من 60% قبل صدور تقرير الوظائف، وفقًا لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وعادة ما تدعم أسعار الفائدة المنخفضة الذهب، إذ إن المعدن النفيس لا يدر عائدًا أو فائدة.

ومن المتوقع أن تعيد بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، تشكيل توقعات أسعار الفائدة. وقال أوستان جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، إنه يشعر بقلق أكبر بشأن ارتفاع التضخم أكثر من قلقه بشأن أي ضعف في سوق العمل.

وواصلت أسعار النفط مكاسبها بعدما أعلنت الولايات المتحدة وجماعة الحوثيين المتحالفة مع إيران في اليمن عن هجومين منفصلين استهدفا حركة الشحن يوم الثلاثاء، بينما تراجعت آفاق إنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة، مع تأكيد طهران أن مضيق هرمز سيظل مغلقًا ما لم توافق واشنطن على شروطها.