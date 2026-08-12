قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حماس تعلن مشاركتها في الانتخابات الفلسطينية ضمن ائتلاف وطني واسع
تلوث نفطي أمام السواحل الإيرانية.. طهران تتهم سفينة أجنبية وتحذر من تداعيات بيئية
الدقهلية.. العثور على جثة سيدة في أحد شوارع طلخا
دعاء الذهاب للعمرة .. ردده بيقين يرزقك الله زيارة بيته الحرام
سعر الدولار اليوم الخميس 13-8-2026
زلزال كولومبيا.. 265 قتيلاً و496 مفقوداً وعمليات الإنقاذ تتواصل تحت الأنقاض
ما الفرق بين خطأ آدم وخطيئة إبليس؟.. علي جمعة يجيب
مصرع شخصين إثر تحطم مروحية عسكرية تابعة للجيش الأمريكي
انخفاض مفاجئ وأمطار.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة في مصر
العراق.. اعتقال 4 أشخاص لحيازتهم أكثر من 20 مسيرة ببغداد
بين صفقة القرن وفسخ العقد.. علاقة عبدالله السعيد والزمالك أغرب حكايات الكرة المصرية
مالاجا الإسباني ينافس الأهلي على خطف محمود صلاح | خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شويجو: الأيديولوجية الحالية تدفع أوكرانيا نحو «الهلاك» على خطى هتلر

شويجو
شويجو
القسم الخارجي

قال سيرجي شويجو، الأمين العام لمجلس الأمن الروسي والرئيس السابق لوزارة الدفاع، إن ما وصفه بـ«الأيديولوجية الحالية» في أوكرانيا يقود البلاد، وفق تقديره، نحو الهلاك، مقارنًا المسار الذي تسلكه القيادة الأوكرانية بمصير ألمانيا النازية بقيادة أدولف هتلر.

وتأتي تصريحات شويغو في سياق الخطاب الروسي المستمر بشأن طبيعة الصراع في أوكرانيا، والذي تركز موسكو من خلاله على اتهام السلطات الأوكرانية بتبني توجهات قومية متطرفة، وربطها تاريخيًا بجماعات قومية أوكرانية نشطت خلال القرن العشرين. وكان شويغو قد استخدم في مناسبات سابقة خطابًا مشابهًا، متحدثًا عن مواجهة ما تصفه موسكو بـ«الأيديولوجية النازية» في أوكرانيا.

ويستند الخطاب الروسي في جزء منه إلى وجود تيارات ومنظمات قومية متطرفة في التاريخ السياسي الأوكراني، بينها منظمة القوميين الأوكرانيين وبعض التنظيمات التي ارتبطت تاريخيًا بأفكار قومية راديكالية. وتشير دراسات تاريخية إلى وجود صلات فكرية بين بعض هذه التيارات وبين الفاشية الأوروبية في مراحل معينة من القرن الماضي.

غير أن المقارنة المباشرة بين الدولة الأوكرانية المعاصرة وألمانيا النازية تبقى توصيفًا سياسيًا روسيًا، ولا تعني بحد ذاتها وجود تطابق تاريخي أو سياسي بين التجربتين. كما أن استخدام مصطلح «النازية» في الخطاب المتعلق بالحرب يمثل إحدى أبرز أدوات الصراع الإعلامي والسياسي بين موسكو وكييف، إلى جانب العمليات العسكرية والمواجهات الدبلوماسية.

وتأتي تصريحات شويغو في وقت لا تزال فيه الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة، وسط معارك متواصلة وضغوط عسكرية وسياسية متبادلة، فيما يظل مستقبل الصراع مرتبطًا بالتطورات الميدانية والمسارات التفاوضية والقرارات التي تتخذها روسيا وأوكرانيا وحلفاؤهما.

ويعكس حديث المسؤول الروسي استمرار موسكو في تقديم الحرب باعتبارها مواجهة تتجاوز الحسابات العسكرية المباشرة إلى صراع على الهوية والأمن والنفوذ، في حين ترفض كييف الرواية الروسية وتؤكد حقها في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها.

شويجو روسيا أوكرانيا كييف موسكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات تقبل من 50% علمي وادبي

لو جايب 50 %.. كليات تنتظرك في المرحلة الثالثة علمي وأدبي

الدراسة في المدارس

أسباب مطالب تأجيل الدراسة 2027 في المدارس لمدة أسبوع.. تربوي يوضح

حقيقة الهزة الأرضية

هل حدث زلزال جديد الآن؟.. مسؤول بمعهد البحوث الفلكية يكشف

موعد انكسار الموجة الحارة

احذروا التعرض للشمس.. موعد انكسار الموجة الحارة

الأهلي

إصابة قوية تهز معسكر الأهلي في إسبانيا.. نقل يوسف بلعمري إلى المستشفى

الطقس

انخفاض مفاجئ في الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس الـ5 أيام المقبلة

حالة الطقس

الحرارة تقترب من 44 درجة.. تحذير عاجل للمواطنين

المتهم

دموع وحسرة.. المتهم بقتل شقيقه في المنوفية يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة: مكنتش قاصد أموته

ترشيحاتنا

د. علي فخر أمين الفتوى

هل يرث الأبناء المتوفى والدهم من الجد؟.. أمين الفتوى يجيب

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| هل خلع المرأة لزوجها حلال أم حرام؟.. مدة عدة الزوجة بعد وفاة زوجها.. ومتى يجوز قتل الحشرات والحيوانات؟

شعار مؤتمر دار الإفتاء

«سبل حماية الأسرة وصيانة الهوية» عنوان مؤتمر الإفتاء الدولي 2 سبتمبر المقبل

بالصور

بفستان لافت.. كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

استلم في نفس اليوم.. كم سعر استخراج بطاقة بدل فاقد؟

استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد
استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد
استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد

محافظ الشرقية يقدم واجب العزاء في وفاة شهداء لقمة العيش بقرية بحر البقر بالحسينية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظا الشرقية والإسماعيلية يعزيان أسر شهداء حادث «لقمة العيش» بقرية الملاك

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

نور محمود

نور محمود: «تياترو» أعاد للجمهور مسرح زمان.. وأستعد لمسلسل 15 حلقة| خاص

طارق الشناوي

طارق الشناوي يكشف سر نجاح «خلي بالك من نفسك» مع ياسمين عبد العزيز والسقا |فيديو

جريمة التجمع الخامس

ضحّى بأسرة كاملة والسبب ضائقة مالية.. حقيقة جريمة التجمع الخامس | فيديوجراف

دنيا عبد العزيز

دنيا عبد العزيز: المسرح من أهم الفنون.. وتكشف تفاصيل مشاركتها في المداح 7| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد