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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

توك شو| سعر البنزين والسولار.. ومفاجأة بشأن خطوط الموبايل وأسعار الذهب والدولار وحالة الطقس

صورة الملف
صورة الملف
البهى عمرو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أسعار البنزين والسولار.. الشعبة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين
 

تابع الجميع خلال الفترة الأخيرة الأخبار الكثيرة التي انتشرت على السوشيال ميديا، بخصوص أسعار البنزين والسولار، وأن الجميع يسأل، هل بالفعل الفترة المقبلة سيكون هناك تحرك في أسعار المواد البترولية بعد تحرك أسعار الكهرباء بنسبة 12%؟.

وأكد حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية، أن العالم يواجه خلال الفترة الأخيرة أزمة في الطاقة، موضحًا أن منطقة الشرق الأوسط تسهم بنحو ربع إنتاج الطاقة عالميًا.

وأشار إلى أن دول الخليج تنتج ما يتراوح بين 20% و22% من الطاقة العالمية، لافتًا إلى أن التطورات العالمية انعكست بصورة مباشرة على أسواق الطاقة.


كسوف الشمس.. تحذيرات من النظر المباشر وتفاصيل ظاهرة فلكية نادرة

تترقب الأوساط العلمية والفلكية ظاهرة كسوف الشمس الكلي، التي تعد من أبرز الظواهر الفلكية التي تحظى باهتمام واسع، لما يصاحبها من مشهد استثنائي تتحول خلاله السماء إلى الظلام في وضح النهار.

وحذر خبراء الفلك من النظر المباشر إلى الشمس خلال الكسوف، مؤكدين أن ذلك قد يعرض العين لأضرار بالغة، حتى مع اختفاء قرص الشمس خلف القمر لفترة وجيزة.

تحذير من النظر للشمس
حذر الدكتور محمد غريب، أستاذ الفيزياء الشمسية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، من النظر المباشر إلى الشمس أثناء حدوث الكسوف.

وقال غريب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن اختفاء قرص الشمس خلف القمر خلال الكسوف الكلي قد يدفع البعض إلى النظر إليها لفترة أطول، قبل أن يبدأ القمر في الابتعاد تدريجيًا ويعود جزء من أشعة الشمس إلى الظهور.


الرئيس السيسي: شباب مصر هم قوة وطننا وصُنّاع مستقبله
 

عرضت قناة “إكسترا نيوز” خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال: “في اليوم العالمي للشباب، أؤكد أن شباب مصر هم قوة وطننا وصُنّاع مستقبله، وأن أفكارهم وإبداعاتهم ومشاركاتهم الفاعلة تمثل ركيزة أساسية في مسيرة البناء والتنمية”.

وأضاف الرئيس السيسي: “وقد وجهت الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وجميع جهات الدولة المعنية بإطلاق منصة وطنية تفاعلية تحت رعايتي، تكون مساحة مفتوحة أمام شباب مصر لطرح أفكارهم ومبادراتهم البنّاءة، ودعم مشاركاتهم في خدمة المجتمع، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي والانتماء والمسئولية الوطنية”.


ختام فعاليات الدورة الـ 19 للمهرجان القومي للمسرح المصري

قال الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، إن ختام المهرجان هو وقت الجوائز، وهو حصاد العروض كلها، هناك ثلاث مسابقات: مسابقة المقال النقدي، ومسابقة التأليف المسرحي، وتُعلن جوائز الفائزين  فيهما.

أضاف خلال تقرير تلفزيوني عرضه برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن مسابقة العروض المسرحية، تضم 20 جائزة، بالإضافة إلى جوائز خاصة، ولذلك يكون الاحتفال كبيرًا، وتكون فرحة الفائزين أجمل ما في الحفل.

من جانبها قالت الفنانة دنيا عبدالعزيز، إنها حرصت على حضور ختام المهرجان، متابعة: "المسرح يمثل لي شيئًا كبيرًا جدًا في حياتي وفي مشواري، وأنا أحب مشاهدة المسرح بشكل عام".

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 12 أغسطس

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026.


سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5351 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6240 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7128 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 49920 جنيها.


أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأربعاء 12 أغسطس 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم
الدولار الأمريكي

سعر البيع: 50.35 جنيه

سعر الشراء: 50.22 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 58.08 جنيه

سعر الشراء: 57.92 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 67.97 جنيه

سعر الشراء: 67.77 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.41 جنيه

سعر الشراء: 13.37 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 13.71 جنيه

سعر الشراء: 13.67 جنيه.

بداية الأسبوع المقبل.. الأرصاد تزف أخبارًا سارة للمواطنين
 

تشهد البلاد اليوم الأربعاء ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، وسط أجواء شديدة الحرارة ورطبة على أغلب أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

أكدت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد حاليًا ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، مشيرة إلى أن درجات الحرارة في الظل وصلت إلى نحو 40 درجة مئوية على القاهرة.

وقالت منار غانم،خلال تصريحات تلفزيونية أن الأجواء كانت شديدة الحرارة، مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة التي تراوحت بين 90% و95%، وهو ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.


أزمة شرائح المحمول.. النواب ترد على أسئلة المواطنين
 

تواصل الجهات المعنية تحركاتها لحسم أزمة تسجيل شرائح وخطوط المحمول بأسماء مواطنين دون علمهم، في ظل شكاوى متزايدة من وجود أرقام مسجلة ببيانات المواطنين رغم عدم استخدامها من جانبهم.


وكشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، تفاصيل الاجتماع الأخير للجنة، والإجراءات التي جرى الاتفاق عليها لحماية بيانات المواطنين وضبط منظومة بيع وتسجيل خطوط المحمول.


أحد مصابي حادث الإسماعيلية: أشكر الرئيس السيسي على وقوفه بجانبنا

قال محمد صبحي، أحد مصابي حادث محافظة الإسماعيلية، إنه كان عائدًا من العمل عندما انفجرت فردة إطار السيارة، ما أدى إلى وقوع الحادث، موضحًا: «عربيتين نصف نقل دخلوا في بعض وده سبب الحادث»، مشيرًا إلى أنه لا يعرف ما حدث بعد ذلك، قبل أن يجد نفسه في المستشفى.

وأضاف، في تصريحات مع ريهام فيكتور، مراسلة قناة “إكسترا نيوز”، أنّ عددًا من زملائه كانوا برفقته وقت وقوع الحادث، لكنه لا يعرف شيئًا عنهم في الوقت الحالي، قائلًا: «كان معايا زملائي، ومعرفش عنهم حاجة دلوقتي».

وأوضح أن الأطباء أبلغوه بأنه سيخضع لتركيب مسمارين في ساقه، إلى جانب إصابته بكسر في الحوض، قائلًا: «الأطباء قالوا لي هتركب مسمارين في رجلك وعندك كسر في الحوض ومش عارفين كل ده هيخلص على إيه.. الحمد لله».

إشادة بالخدمات الطبية

 

وأشاد صبحي بالخدمات الطبية المقدمة له داخل المستشفى، مؤكدًا: «الخدمات الطبية هنا في المستشفى كويسة وبيهتموا بالمريض والحمد لله»، مشيرًا إلى أن المحافظ حضر إلى المستشفى للاطمئنان عليه.

شكر للرئيس السيسي

 

ووجه صبحي الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بالمصابين، قائلًا: «بشكر الرئيس السيسي على وقفته جنبنا وإنه مهتم بينا ومقصرش معانا»، موضحًا أنه كان يستعد لدخول غرفة العمليات: «خلال نصف ساعة هكون في العمليات».

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