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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحد مصابي حادث الإسماعيلية: أشكر الرئيس السيسي على وقوفه بجانبنا

أحد مصابي حادث الإسماعيلية
أحد مصابي حادث الإسماعيلية
البهى عمرو

قال محمد صبحي، أحد مصابي حادث محافظة الإسماعيلية، إنه كان عائدًا من العمل عندما انفجرت فردة إطار السيارة، ما أدى إلى وقوع الحادث، موضحًا: «عربيتين نصف نقل دخلوا في بعض وده سبب الحادث»، مشيرًا إلى أنه لا يعرف ما حدث بعد ذلك، قبل أن يجد نفسه في المستشفى.

وأضاف، في تصريحات مع ريهام فيكتور، مراسلة قناة “إكسترا نيوز”، أنّ عددًا من زملائه كانوا برفقته وقت وقوع الحادث، لكنه لا يعرف شيئًا عنهم في الوقت الحالي، قائلًا: «كان معايا زملائي، ومعرفش عنهم حاجة دلوقتي».

وأوضح أن الأطباء أبلغوه بأنه سيخضع لتركيب مسمارين في ساقه، إلى جانب إصابته بكسر في الحوض، قائلًا: «الأطباء قالوا لي هتركب مسمارين في رجلك وعندك كسر في الحوض ومش عارفين كل ده هيخلص على إيه.. الحمد لله».

إشادة بالخدمات الطبية

وأشاد صبحي بالخدمات الطبية المقدمة له داخل المستشفى، مؤكدًا: «الخدمات الطبية هنا في المستشفى كويسة وبيهتموا بالمريض والحمد لله»، مشيرًا إلى أن المحافظ حضر إلى المستشفى للاطمئنان عليه.

شكر للرئيس السيسي

ووجه صبحي الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بالمصابين، قائلًا: «بشكر الرئيس السيسي على وقفته جنبنا وإنه مهتم بينا ومقصرش معانا»، موضحًا أنه كان يستعد لدخول غرفة العمليات: «خلال نصف ساعة هكون في العمليات».

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