غداً.. آخر موعد لتقديم تظلمات الثانوية العامة 2026 |الرابط والرسوم والضوابط

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن غداً الخميس الموافق 13 أغسطس 2026 آخر فرصة لتقديم تظلمات الثانوية العامة 2026

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قد أعلنت عن فتح باب تقديم تظلمات الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم ، لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحان الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2025 / 2026؛ اعتباراً من الخميس الموافق 30 يوليو 2026 لمدة أسبوعين .

رابط تظلمات الثانوية العامة 2026



رابط تظلمات الثانوية العامة 2026 ، يمكن الآن الدخول عليه والتقدم بالطلبات وتحديد المواد ومواعيد الإطلاع إلكترونياً من خلال الضغط على :‏ https://tazalom.emis.gov.eg

رسوم تظلمات الثانوية العامة 2026



رسوم تظلمات الثانوية العامة 2026 ، حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مؤكدة أنه على الطالب المتظلم سداد مبلغ 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه) عن كل مادة يرغب الطالب فى تقديم التظلم بشأنها من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى (البريد المصرى ـ فورى ـ أى فينانس) لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

تظلمات الثانوية العامة 2026 .. ما هي ضوابط وإجراءات الإطلاع ؟

حضور الطالب بمفرده لمقر تظلمات الثانوية العامة 2026 أو مع ولي أمره وممنوع اصطحاب مدرس المادة.

لابد من الإلتزام بالحضور فى الموعد المحدد للإطلاع ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى.

تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر

يتم الإطلاع على صورة إجابة (ورقة البابل شيت ـ ورقة المقالي) بالإضافة إلى نموذج الاجابة.

يقوم الطالب بمراجعة الإجابات وتجميع الدرجات طبقاً لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك.

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2026

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2026 ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه هو نفس رابط تظلمات الثانوية العامة 2026 الذي سجل عليه الطلاب المتظلمين على موقع وزارة التربية والتعليم ، والذي يمكن الدخول عليه من خلال الضغط على https://tazalom.emis.gov.eg/Identity/Account/Login?ReturnUrl=%2F#loaded