رسميا.. طرابزون يحسم موقفه من استقالة فاتح تيكي

حسم نادي طرابزون سبور التركي موقفه من استقالة فاتح تيكي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعدما تقدم المدرب بطلب للرحيل عن منصبه عقب الخسارة الثقيلة أمام فيرينتسفاروش المجري، في منافسات ملحق التصفيات المؤهلة إلى بطولة الدوري الأوروبي.

طرابزون يرفض استقالة فاتح تيكي

وأصدر نادي طرابزون سبور بيانًا رسميًا أعلن خلاله رفض مجلس الإدارة للاستقالة التي تقدم بها فاتح تيكي، مؤكدًا استمرار المدير الفني في قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح النادي أن المدرب اتخذ قرار تقديم الاستقالة نتيجة التأثير النفسي الكبير الذي خلفته الخسارة أمام فيرينتسفاروش، والتي جاءت بنتيجة قاسية، إلا أن إدارة النادي تمسكت باستمراره ورفضت طلبه بالرحيل.

استمرار المدرب مع الفريق

وأكد طرابزون سبور أن فاتح تيكي سيواصل مهمته على رأس القيادة الفنية للفريق، ليغلق النادي بذلك الباب أمام التكهنات التي أثيرت حول إمكانية رحيله عقب الخروج من منافسات الدوري الأوروبي.

وأشار النادي التركي إلى أن المدرب سيبدأ الاستعداد مع لاعبيه للمواجهة المقبلة في مسابقة الدوري التركي، حيث يستعد طرابزون سبور لملاقاة آمد سبور، في إطار منافسات البطولة المحلية.

صفحة جديدة بعد الخسارة الأوروبية

وتأمل إدارة طرابزون سبور في تجاوز آثار الهزيمة الأوروبية والتركيز على المنافسات المحلية خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الفريق يسعى لتحقيق نتائج إيجابية في الدوري التركي وتعويض جماهيره عن الإخفاق القاري.

ومن جانبه، أصبح أمام فاتح تيكي فرصة لإعادة ترتيب أوراق الفريق وتصحيح الأخطاء التي ظهرت خلال مواجهة فيرينتسفاروش، والعمل على استعادة الثقة وتحقيق نتائج أفضل في المباريات القادمة.

واختتم طرابزون سبور بيانه بالتأكيد على حرصه على إطلاع جماهير النادي على جميع التطورات المتعلقة بالفريق، مشددًا على استمرار فاتح تيكي في منصبه وقيادته للفريق خلال المرحلة المقبلة.



