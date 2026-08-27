السبائك الذهبية بكام اليوم؟.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا جديدًا خلال تعاملات اليوم الخميس 27 أغسطس 2026، لتواصل تحركاتها خلال الفترة الأخيرة، وسط حالة من التذبذب بين الصعود والهبوط، إلا أن الاتجاه العام لأسعار الذهب لا يزال مرتفعًا، ومع استمرار ارتفاع أسعار المعدن الأصفر، يزداد اهتمام المواطنين بالاستثمار في الذهب، خاصة من خلال شراء السبائك الذهبية والجنيه الذهب، باعتبارهما من أبرز خيارات الادخار والاستثمار في المعدن النفيس.

أسعار السبائك الذهبية اليوم

سجلت أسعار السبائك الذهبية اليوم الخميس مستويات مرتفعة بالتزامن مع صعود سعر جرام الذهب عيار 24، وجاءت الأسعار وفقًا للأوزان المتاحة كالتالي:

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 250 جرامًا، عيار 24 قيراط، نحو 1,851,500 جنيه.

وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط، نحو 740,600 جنيه.

وسجل سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرامًا، عيار 24 قيراط، نحو 370,300 جنيه.

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 قيراط نحو 7,406,000 جنيه.

أما سعر كيلو الذهب عيار 21 قيراط، فلم يتم إدراجه ضمن البيانات المرسلة.

وتُعد السبائك الذهبية من أكثر المنتجات التي يقبل عليها الراغبون في الاستثمار والادخار، خاصة أن قيمة السبيكة ترتبط بشكل مباشر بسعر الذهب، مع اختلاف المصنعية والرسوم بحسب الوزن والجهة المنتجة.

سعر الجنيه الذهب اليوم

ارتفع سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس إلى نحو 51,840 جنيهًا، مقابل 51,760 جنيهًا أمس الأربعاء، ليسجل زيادة قدرها 80 جنيهًا.

ويحظى الجنيه الذهب بإقبال من جانب الراغبين في الاستثمار والادخار، خاصة مع ارتفاع أسعار الذهب وزيادة البحث عن أدوات استثمارية مرتبطة بالمعدن الأصفر.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس نحو 7,406.00 جنيه، مقابل 7,394.00 جنيه أمس الأربعاء، بارتفاع قدره 12 جنيهًا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 6,480.00 جنيه، مقابل 6,470.00 جنيه أمس، بزيادة قدرها 10 جنيهات.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5,554.00 جنيه، مقابل 5,546.00 جنيه أمس الأربعاء، بارتفاع قدره 8 جنيهات.

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 230,352.35 جنيه، مقابل 229,979.11 جنيه أمس، بزيادة قدرها 373.24 جنيه.

وتظل أسعار الذهب في مصر قابلة للتغير على مدار اليوم وفقًا لتحركات سعر الأوقية عالميًا، إلى جانب سعر الدولار وحركة العرض والطلب في السوق المحلية.