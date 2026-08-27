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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

فقد 135 جنيها.. الذهب يتراجع في الصاغة الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

تراجع سعر الذهب مساء اليوم الخميس 27-8-2026- على مستوي محلات الصاغة المصرية منذ مطلع الأسبوع الجاري.

سعر الذهب يتراجع

فقد سعر جرام الذهب مقدار 135 جنيها في المتوسط  وذلك مقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر منذ الأسبوع الجاري.

أسعار الذهب اليوم

آخر تحديث لسعر الجرام

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له اليوم 6475 جنيها.

سعر عيار 24 

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7400 جنيها للشراء و 7331 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6783 جنيها للشراء و 6720 جنيها للبيع.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر عيار 21

سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6475 جنيها للشراء و 6415 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5550 جنيها للشراء و 5498 جنيها للبيع.

سعر الذهب

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 51.8 ألف جنيه للشراء و 51.32 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4582 دولار للشراء و4581 دولار للبيع.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر

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