بعد التجديد حتى 2030.. كم يحصل مروان عطية سنويًا من الأهلي؟

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، عبر قناته على موقع «يوتيوب»، تفاصيل تجديد عقد مروان عطية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد إعلان القلعة الحمراء تمديد عقد اللاعب رسميًا.

وأوضح شوقي أن الأهلي حسم ملف تجديد مروان عطية خلال جلسة لم تستغرق أكثر من ساعة، بعدما تم الاتفاق على جميع التفاصيل وتوقيع اللاعب على العقود الجديدة.

وأشار إلى أن تجديد عقد إمام عاشور كان بمثابة المفتاح الذي فتح الطريق أمام حسم ملف مروان عطية، متوقعًا أن يشهد الفترة المقبلة إنهاء عدد من ملفات تجديد عقود لاعبي الفريق.

وأكد أن جلسة مروان عطية مع الدكتور عصام سراج الدين لم تكن مرتبة مسبقًا، لكن الأخير كان قد مهّد للحديث مع اللاعب خلال الأيام الماضية أكثر من مرة، في ظل رغبة النادي في الإبقاء عليه.

وأضاف أن مروان عطية كان يؤكد في كل مرة رغبته في الاستمرار مع الأهلي، رغم امتلاكه عروضًا أخرى، لكنه كان ينتظر التوقيت المناسب لحسم موقفه من التجديد.

وأوضح أن اللاعب كان يترقب أيضًا مواقف زملائه، وعلى رأسهم إمام عاشور، خاصة في ظل الأرقام التي ترددت بشأن عقد الأخير، وهو أمر طبيعي في ظل مقارنة اللاعبين لعقودهم داخل الفريق.

وبعد حسم تجديد عقد إمام عاشور، أصبحت الأمور أكثر وضوحًا بالنسبة لمروان عطية، الذي لم تكن لديه رغبة حقيقية في الرحيل، خاصة مع عدم وجود خلافات جوهرية بينه وبين إدارة النادي.

تفاصيل عقد مروان عطية الجديد

وكشف محمود شوقي أن عقد مروان عطية كان يتبقى فيه 3 مواسم حتى صيف 2029، قبل أن يتم تمديده لمدة موسم إضافي ليستمر اللاعب مع الأهلي حتى صيف 2030، مع تعديل القيمة المالية للعقد بداية من الموسم الحالي.

وبحسب ما ذكره شوقي، يحصل مروان عطية بموجب عقده الجديد على 25 مليون جنيه سنويًا، إلى جانب إمكانية الحصول على 10 ملايين جنيه كحد أقصى للمكافآت «البونص»، وفقًا لمشاركته ومردوده وما يقدمه مع الفريق.

ويحصل اللاعب على هذه القيمة خلال المواسم الأربعة المقبلة وفق العقد الجديد، مع التأكيد على عدم وجود منحة توقيع ضمن الاتفاق.

وفيما يتعلق بملف الإعلانات، لا يتضمن عقد مروان عطية بندًا يلزم النادي الأهلي بمنحه مبلغًا ثابتًا أو محددًا من عائد الإعلانات، بينما تم الاتفاق على تعاون اللاعب مع شركة الكرة بالنادي في هذا الملف، على أن يحصل كل طرف على النسبة المتفق عليها.

وكان مروان عطية يحصل على نحو 13 مليون جنيه سنويًا قبل تعديل عقده، ليرتفع المقابل المالي إلى 25 مليون جنيه سنويًا، بخلاف المكافآت وعائد الإعلانات.

واختتم شوقي حديثه بالتأكيد على أن تقدير مروان عطية بهذا الشكل يأتي في ظل ما يقدمه مع الفريق، قائلًا إن اللاعب «ملتزم، مركز قوي، يمتلك رؤية وتطور بشكل كبير، وأصبح لاعبًا أساسيًا في منتخب مصر ولا غنى عنه داخل صفوف الأهلي»، ولذلك كان من الطبيعي أن يتم تقدير مكانته داخل الفريق.