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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صفقات بلا مقابل.. أبرز 5 لاعبين ينتظرون وجهتهم الجديدة

رياض محرز
رياض محرز
منتصر الرفاعي

مع اقتراب إسدال الستار على سوق الانتقالات الصيفية في أوروبا تتجه أنظار الأندية إلى سوق اللاعبين الأحرار الذي يضم مجموعة من الأسماء البارزة القادرة على تدعيم الصفوف دون الحاجة إلى دفع أي رسوم انتقال وهو ما يمثل فرصة مميزة للأندية الراغبة في إبرام صفقات قوية بأقل تكلفة.

وتضم قائمة أبرز اللاعبين المتاحين حاليا دون أندية عددًا من النجوم أصحاب الخبرات الكبيرة يتصدرهم الإنجليزي جادون سانشو والإيفواري فرانك كيسيه والجزائري رياض محرز، إلى جانب البرتغالي ديوجو ليتي والإسباني داني كارفاخال.

1- جادون سانشو

يتصدر الإنجليزي جادون سانشو قائمة أبرز اللاعبين المتاحين في صفقة انتقال حر، بعدما انتهى ارتباطه بمانشستر يونايتد، ليصبح أمام فرصة خوض تجربة جديدة خلال الفترة المقبلة.

ويبلغ سانشو 26 عاما ويمتلك مسيرة حافلة بالخبرات خاصة بعد تألقه اللافت في وقت سابق بقميص بوروسيا دورتموند رغم تراجع مستواه خلال السنوات الأخيرة.

وخاض اللاعب الموسم الماضي مع أستون فيلا على سبيل الإعارة حيث شارك في 23 مباراة قبل أن يعود إلى سوق الانتقالات بحثا عن وجهة جديدة وسط اهتمام عدد من الأندية بالحصول على خدماته دون مقابل.

2- فرانك كيسيه

يعد الإيفواري فرانك كيسيه واحدًا من أبرز الأسماء المتاحة لتدعيم خط الوسط خاصة في ظل خبراته الكبيرة التي اكتسبها خلال مشواره في الملاعب الأوروبية والعربية.

وسبق للاعب صاحب الـ29 عامًا اللعب ضمن صفوف ميلان الإيطالي وبرشلونة الإسباني قبل انتقاله إلى أهلي جدة السعودي حيث انتهت تجربته مع الفريق عقب نهاية عقده.

ويمتلك كيسيه قدرات بدنية وفنية مميزة إلى جانب مرونته في أداء أكثر من دور داخل وسط الملعب الأمر الذي يجعله من الخيارات الجذابة أمام الأندية الباحثة عن لاعب صاحب خبرة كبيرة دون تحمل أي رسوم انتقال.

3- رياض محرز

يبرز الجزائري رياض محرز كأحد أكبر الأسماء الموجودة حاليًا في قائمة اللاعبين الأحرار، بعدما أسدل الستار على مشواره مع أهلي جدة السعودي.

ويمتلك محرز مسيرة حافلة بالنجاحات، بعدما صنع تاريخًا مميزًا مع ليستر سيتي، قبل أن يواصل تألقه مع مانشستر سيتي ويحقق العديد من الألقاب من بينها لقب دوري أبطال أوروبا.

ورغم بلوغه 35 عامًا، فإن خبرته الكبيرة وقدراته الهجومية المميزة سواء في صناعة الأهداف أو تسجيلها تجعله صفقة محتملة ومغرية للأندية التي تبحث عن لاعب قادر على تقديم الإضافة داخل الملعب وخارجه.

4- ديوجو ليتي

يمثل البرتغالي ديوجو ليتي أحد أبرز الخيارات المتاحة لتدعيم الخط الدفاعي حيث يشغل مركز قلب الدفاع ويبلغ من العمر 27 عامًا.

وأصبح ليتي لاعبا حرا عقب انتهاء ارتباطه بأونيون برلين، ليبقى ضمن قائمة المدافعين المميزين المتاحين دون رسوم انتقال.

كما تعكس قيمته السوقية التي تصل إلى نحو 12 مليون يور مكانته الفنية وقدراته ما قد يجعله هدفا مهما للعديد من الأندية الباحثة عن تدعيم دفاعاتها بصفقة قوية ومنخفضة التكلفة.

5- داني كارفاخال

يختتم الإسباني المخضرم داني كارفاخال قائمة أبرز خمسة لاعبين متاحين بالمجان، بعدما انتهت رحلته الطويلة والناجحة مع ريال مدريد.

ويبلغ كارفاخال 34 عاما لكنه لا يزال يمتلك خبرة استثنائية على أعلى مستوى، بعدما خاض أكثر من 450 مباراة بقميص النادي الملكي وتوج خلال مسيرته معه بلقب دوري أبطال أوروبا في 6 مناسبات.

ورغم تقدمه في العمر، فإن الظهير الإسباني لا يفكر في الاعتزال إذ يدرس العروض والخيارات المتاحة أمامه لاختيار محطته المقبلة ليظل أحد أبرز اللاعبين الذين يمكن للأندية الاستفادة من خبراتهم الكبيرة دون دفع مقابل انتقال.

رياض محرز جادون سانشو فرانك كيسيه ديوجو ليتي داني كارفاخال

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