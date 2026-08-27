القومية لسلامة الغذاء تواصل حملاتها الرقابية على الأسواق بالإسماعيلية

تابع اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء برئاسة الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة من خلال فرع الهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

وأوضحت الدكتورة هانم سالم علي مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالإسماعيلية، أن الفرع قام بتنفيذ ١٩ حملة على السوق المحلي، خلال الفترة من ١٩ حتى ٢٥ أغسطس، حيث تم المرور على ١١٧ منشأة غذائية بأحياء الإسماعيلية ومراكزها مع التركيز على المنشأت عالية الخطورة.

وأسفرت الحملة عن إعدام ١٠٢ كيلو جرام من المواد الغذائية التي تظهر عليها علامات فساد ومنتهية الصلاحية، كما تم تحرير محضرين تحفظ لـ ٣٠ طن و٢٢٠ كليو جرام من المواد غذائية تظهر عليها علامات فساد كما تم شن حملة للرقابة على الأسواق بالتعاون مع رئاسة مجلس ومدينة التل الكبير، أسفرت عن إغلاق ٣ منشآت لوجود خطر داهم بهم.

كما قام الفرع بـ ١٠ مأموريات للرقابة على الصادرات، وتم فحص ٧ رسائل صادر بكمية ٧٤.٥٢٤ طن، بالإضافة للقيام بعدد ٥ مأموريات للرقابة على المصانع ومأموريتين للرقابة على السلاسل التجارية الكبرى، وتم فحص عدد ٦ شكاوى غذائية، والقيام بمأموريتين بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية للمرور على المكملات الغذائية.

وتم توجيه مسؤولي المنشآت الغذائية بضرورة سرعة التسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، والالتزام التام بكافة الاشتراطات والمعايير الصحية، مع منحهم مهلة محددة لتوفيق أوضاعهم القانونية.