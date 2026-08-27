شوبير يكشف كواليس الأهلي مع عموتة: «اللاعبين هتوصل لمستوى بدني عالي جدًا»

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن كواليس استعدادات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت قيادة المدير الفني الحسين عموتة، مشيرًا إلى ارتفاع الحمل البدني للاعبين خلال الفترة الحالية.

وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية: «امبارح عموتة عمل محاضرة فنية للعيبة والتمرين كان أقوى».

وأضاف: «لسه مقدرش أحكم على عموتة فنيًا، لكن اللي أقدر أقولهولك إن لعيبة الأهلي مع عموتة هتوصل لمستوى بدني عالي جدًا بنسبة 100%، فيه شغل بدني رائع وهايل شغال، لكن فنيًا نستنى كام مباراة ونحكم بعدها».

ويواصل الأهلي استعداداته للمواجهة المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز، وسط تركيز من الجهاز الفني على رفع معدلات اللياقة البدنية وتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل للمباريات الرسمية.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره زد، يوم الجمعة المقبل الموافق 28 أغسطس 2026، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وزد في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، على استاد القاهرة الدولي.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في المباراة ومواصلة مشواره بقوة في بطولة الدوري، في الوقت الذي يأمل خلاله الجهاز الفني في ظهور الفريق بصورة أفضل على المستوى الفني والبدني، خاصة مع استمرار العمل على تطبيق أفكار عموتة.