قرارات عاجلة لإحكام إجراءات الأمن والسلامة داخل المدارس في العام الدراسي الجديد

قرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إحكام إجراءات الأمن والسلامة داخل المدارس في العام الدراسي الجديد

حيث أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات مشددة للمدارس بالتأكيد على غلق أبواب المدرسة، عقب انتهاء طابور الصباح، وتفعيل الإشراف اليومي، ومتابعة حركة الطلاب داخل المدرسة، وعدم السماح يدخول الزائرين إلا بعد التحقق من هويتهم وتسجيل بياناتهم وفق الضوابط المعتمدة، مع التأكد من مغادرة جميع الطلاب، بعد انتهاء اليوم الدراسي، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المنشأة التعليمية والعاملين بها.

كما شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على استمرار التنسيق المسبق والدائم مع الجهات الأمنية المختصة بتأمين المدارس والمنشآت التعليمية، وتكثيف التواجد الأمني والدوريات بمحيطها، بما يوفر الحماية اللازمة للطلاب والعاملين، ويسهم في استقرار العملية التعليمية أثناء الدراسة والامتحانات.



وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أيضا على سرعة التنسيق مع الإدارة العامة للأمن بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فور وقوع أي أحداث، أو مخالفات ، مع تفعيل آليات إدارة الأزمات والكوارث بالمدارس، والإبلاغ الفوري

عن أية وقائع أو مخاطر، قد تؤثر على سلامة الطلاب والعاملين، أو انتظام العملية التعليمية.



وأكد وزير التربية والتعليم ، على مواصلة التنسيق بين لجان إدارة الأزمات والكوارث بالمديريات التعليمية، والإدارة العامة المختصة بالوزارة، ورفع مستوى جاهزية للتعامل مع المواقف الطارئة، ومراجعة خطط الإخلاء والطوارئ، والتأكد من جاهزية المدارس لتنفيذها عند الحاجة

موعد بدء الدراسة 2027 في المدارس.. ماذا قررت التعليم؟

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صدور أي قرارات بشأن تغيير موعد بدء الدراسة 2027 للمدارس الحكومية المعلن رسميا حتى الآن.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه قد تقرر رسمياً "حتى الآن" أن يكون موعد بدء الدراسة 2027 للمدارس الحكومية والرسمية والخاصة والمتفوقين واليابانية يوم السبت الموافق 12 سبتمبر 2026 في مدارس المحافظات التي لا تطبق إجازة السبت.

موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس الدولية

كما حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارها النهائي بشأن موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس الدولية، حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن يكون موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس الدولية مختلفا عن موعد المدارس الحكومية، مؤكدةً أن موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس الدولية سيكون يوم 6 سبتمبر 2026.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2027

وبعد الإعلان الرسمي عن قرار تحديد يوم السبت الموافق 12 سبتمبر 2026 ليكون موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027، أكدت الوزارة استمرار العام الدراسي الجديد 2027 حتى الخميس 24 يونيو 2027، بإجمالي 39 أسبوعًا دراسيًا.

خريطة العام الدراسي الجديد 2027