إعادة انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية للفترة 2026-2028

عقدت الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية اليوم دورتها ٥٩ علي المستوى الوزاري، وذلك بمقر المنظمة بالقاهرة.

ورأس وفد مصر المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وقد تضمن جدول الاعمال عدة موضوعات أهمها الخطة الاستراتيجية للمنظمة ٢٠٢٧-٢٠٣٠ ، وكذلك انتخاب اعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة للفترة من ٢٠٢٦-٢٠٢٨ ، وقد أعيد انتخاب جمهورية مصر العربية لعضوية المجلس التنفيذي تقديرا لدورها في دعم العمل العربي المشترك في مجال التطوير الإداري، واستمرارا لاسهامها الفاعل في أنشطة المنظمة، حيث يشغل المهندس حاتم نبيل منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة.

وعقب انتهاء أعمال الجمعية العمومية، شهد مقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية التوقيع علي خطة العمل للتعاون الثنائي في التدريب وتبادل الخبرات بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وهيئة الخدمة والإدارة العامة بالمملكة الأردنية الهاشمية لعامي ٢٠٢٦-٢٠٢٧، ووقعها المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز والمهندس فايز النهار رئيس الهيئة، بحضور الدكتور ناصر القحطانى المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية.

وتتضمن خطة العمل التعاون في عدة مجالات ، من بينها تطوير السياسات والتشريعات في الادارات العامة، واختيار وإعداد القيادات، ومنظومة الاستقطاب المبني على الجدارة والكفاءة، وادارة وتقييم الاداء الفردي والمؤسسي بالجهاز الاداري.

وتأتي هذه الخطة، في إطار التعاون القائم منذ سنوات بين الجهاز والهيئة تنفيذا للبروتوكول الذي تم توقيعه بين الجانبين في عام ٢٠١٩ خلال الدورة الثامنة والعشرين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، وتجسيدا لعمق العلاقات الأخوية التي تربطهما.