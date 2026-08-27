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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الشامي يواصل مغامرته باللهجة المصرية ويستعد لطرح أغنيات جديدة

الشامي
الشامي
أوركيد سامي

يواصل الفنان السوري  الشامي ترسيخ حضوره على الساحة الغنائية العربية، مع اتجاهه خلال الفترة المقبلة إلى تقديم المزيد من الأغنيات باللهجة المصرية، في خطوة تعكس اهتمامه المتزايد باللون الغنائي المصري ورغبته في الوصول إلى جمهور أوسع داخل مصر والوطن العربي.

ويستعد الشامي لطرح مجموعة من الأعمال الغنائية الجديدة التي تتضمن تجارب باللهجة المصرية، بعد أن حقق نجاحًا لافتًا من خلال أعمال سابقة قدمها بهذا اللون، وكان من أبرزها أغنية «خدني»، التي شكلت محطة مهمة في تجربته مع اللهجة المصرية، وحققت انتشارًا واسعًا منذ طرحها.

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لمسار بدأه الشامي خلال الفترة الماضية، بعدما تحدث في أكثر من مناسبة عن ارتباطه بالأغنية المصرية، مؤكدًا أن اللهجة المصرية تتمتع بانتشار كبير بين الجمهور العربي، وتملك قدرة خاصة على الوصول إلى المستمعين في مختلف الدول العربية.

«خدني» تفتح الباب أمام تجارب جديدة

وكانت أغنية «خدني» من أبرز التجارب التي خاضها الشامي باللهجة المصرية، إذ حققت الأغنية تفاعلًا كبيرًا منذ طرحها في مايو 2024، وواصلت حصد المشاهدات على موقع «يوتيوب» حتى تجاوزت حاجز 100 مليون مشاهدة، لتصبح واحدة من الأعمال البارزة في مسيرته الغنائية.

ونجاح «خدني» شجع الشامي على مواصلة التجربة، وعدم الاكتفاء بعمل واحد باللهجة المصرية، خاصة مع التفاعل الذي حظيت به الأغنية من الجمهور المصري والعربي، وهو ما دفعه إلى التفكير في تقديم أعمال أخرى تحمل الروح نفسها ولكن بأفكار وألحان مختلفة.

«عينيه خيال» ضمن مشروعاته المصرية

ومن بين الأعمال التي ارتبطت بتجربة الشامي مع اللهجة المصرية أغنية «عينيه خيال»، التي سبق أن أعلن استعداده لطرحها، لتكون إضافة جديدة إلى قائمة أعماله باللهجة المصرية.

ويبدو أن الشامي يتعامل مع الغناء باللهجة المصرية باعتباره جزءًا أساسيًا من خطته الفنية خلال الفترة المقبلة، خصوصًا في ظل حرصه على تنويع اختياراته وعدم حصر تجربته في لون غنائي أو لهجة واحدة.

كما يسعى الفنان خلال هذه المرحلة إلى تعزيز وجوده داخل السوق المصرية، سواء من خلال الأغنيات الجديدة أو التعاون مع نجوم الغناء المصري، إلى جانب مشاركته في فعاليات وحفلات تقام في مصر.

تعاونات مع نجوم الغناء المصري

وخلال الفترة الماضية، عزز الشامي حضوره من خلال مجموعة من اللقاءات والتعاونات الفنية مع عدد من الأسماء البارزة في الساحة الغنائية المصرية، وكان من أبرزها تعاونه مع الفنان تامر حسني في أغنية «ملكة جمال الكون».

وجاءت الأغنية في أجواء غنائية سريعة ومبهجة، وشارك الشامي وتامر حسني في كتابة كلماتها وتلحينها، لتشكل تجربة جديدة تجمع بين أسلوب الشامي الخاص والحضور الفني المعروف لتامر حسني.

ويعكس هذا التعاون توجه الشامي نحو توسيع دائرة شراكاته الفنية، والاستفادة من التعاون مع نجوم يمتلكون حضورًا قويًا لدى الجمهور المصري والعربي، بالتزامن مع سعيه لتثبيت اسمه كواحد من الأصوات الشابة الأكثر حضورًا على الساحة الغنائية.

الشامي يراهن على الانتشار العربي

ويبدو أن اختيار الشامي للهجة المصرية لا يأتي بصورة عابرة، وإنما يمثل رهانًا فنيًا على لهجة تتمتع بقاعدة جماهيرية واسعة في المنطقة العربية، وهو ما يمنحه فرصة للوصول إلى شرائح جديدة من المستمعين، إلى جانب جمهوره الذي ارتبط بأعماله السابقة.

ومع استعداداته لطرح أغنيات جديدة، يواصل الشامي بناء تجربته الفنية على أكثر من مستوى، من خلال التنقل بين اللهجات والتعاون مع فنانين من مدارس غنائية مختلفة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على هويته الخاصة التي ساهمت في انتشار أغنياته خلال السنوات الأخيرة.

وتترقب شريحة كبيرة من جمهوره الأعمال الجديدة التي يحضر لها، خاصة مع اتجاهه إلى مواصلة تجربة اللهجة المصرية، والتي أثبتت من خلال «خدني» و«ملكة جمال الكون» أنها أصبحت جزءًا لافتًا من خياراته الفنية، وسط توقعات بأن تحمل أعماله المقبلة مزيدًا من المفاجآت والتجارب الغنائية المختلفة.

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