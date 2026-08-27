هبة مجدي تعرب عن سعادتها بالغناء في احتفالية المولد النبوي بحضور الرئيس السيسي

علقت الفنانة هبة مجدي على مشاركتها في احتفالية المولد النبوي الشريف، التي أقيمت بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

وكتبت هبة مجدي عبر حسابها على فيسبوك: “تشرفت بالغناء في احتفالية المولد النبوي الشريف صلى الله عليه وسلم أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.. اللهم لك الحمد”.

وشهدت الاحتفالية، التي أقيمت بمركز الصفوة للمؤتمرات في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشاركة مميزة للفنانة هبة مجدي، حيث قدمت مجموعة من الأغاني الدينية احتفالًا بذكرى مولد النبي محمد ﷺ.

الرئيس السيسي يدعو لهبة مجدي بالشفاء

وشهدت الاحتفالية موقفًا إنسانيًا لافتًا، بعدما حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على الدعاء للفنانة هبة مجدي، متمنيًا لها الصحة والعافية، وذلك بعد أزمتها الصحية الأخيرة.

وقال الرئيس السيسي لهبة مجدي: «وفي اليوم الجميل ده وبعد كلامك الجميل، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم، وبنور وجهه الكريم، وبجاه المصطفى ﷺ، أن يسعدكِ ويعافيكِ، ويستركِ ويحميكِ، وما يوريكيش أي حزن أو زعل.. اللهم آمين».

ولاقى موقف الرئيس السيسي تفاعلًا واسعًا، خاصة مع الدعاء الذي وجهه للفنانة هبة مجدي خلال الاحتفالية، في مشهد إنساني لافت جمع بين أجواء الاحتفال بذكرى المولد النبوي والمشاركة الفنية والوجدانية.