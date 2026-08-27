مؤشرات إيجابية بحركة التشغيل في المطارات المصرية خلال موسم الصيف

أظهرت مؤشرات حركة النقل الجوي بالمطارات المصرية خلال الفترة من الأول من يونيو وحتى نهاية أغسطس 2026، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، مواصلة حركة السفر والوصول معدلات نمو إيجابية بعدد من المطارات الرئيسية والسياحية، بالتزامن مع تنامي الطلب على المقاصد المصرية، وتسجيل مطاري سوهاج والعلمين الدوليين معدلات نمو لافتة، إلى جانب استمرار الأداء الإيجابي للمطارات الرئيسية الداعمة للنشاط السياحي.

وتصدر مطار سوهاج الدولي مؤشرات النمو خلال الفترة محل المقارنة، حيث ارتفع عدد الرحلات الجوية إلى 2,053 رحلة مقابل 574 رحلة خلال الفترة المناظرة من عام 2025، بنسبة نمو كبيرة، فيما ارتفع عدد الركاب إلى 263,472 راكبًا مقابل 77,021 راكبًا.

ويأتي هذا النمو الملحوظ عقب إعادة تشغيل مطار سوهاج الدولي في الأول من مارس 2026، بعد الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة متكاملة استهدفت تعزيز جاهزيته الفنية والتشغيلية والخدمية، بما أسهم في رفع قدراته واستيعاب الزيادة في الحركة الجوية.

كما واصل مطار العلمين الدولي تسجيل معدلات نمو ملحوظة، حيث ارتفع عدد الرحلات الجوية إلى 1,857 رحلة مقابل 1,530 رحلة، فيما ارتفع عدد الركاب إلى 120,345 راكبًا مقابل 98,175 راكبًا.

ويعكس هذا النمو أهمية مطار العلمين الدولي ضمن شبكة المطارات المصرية، واتساع نطاق الحركة الجوية المرتبطة بالمنطقة، فضلًا عن دوره المتزايد في دعم الحركة السياحية واستقبال الفعاليات الدولية، خاصة مع الاستعدادات الجارية لاستضافة النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء EIAS 2026.

وعلى مستوى المطارات الرئيسية الداعمة للحركة السياحية، سجل مطار الغردقة الدولي ارتفاعًا في عدد الرحلات الجوية ليصل إلى 18,208 رحله مقابل 17,310 رحله، فيما ارتفع عدد الركاب إلى 2,711,731 راكبًا مقابل 2,640,441 راكبًا، بما يؤكد استمرار زياده الحركة الجوية بالمطار ودوره المحوري في خدمة الحركة السياحية الدولية.

كما واصل مطار شرم الشيخ الدولي الحفاظ على معدلات تشغيل مرتفعة، حيث ارتفع عدد الركاب إلى 2,001,905 ركاب مقابل 1,989,249 راكبًا، بما يعكس استمرار قوة الطلب على المقصد السياحي المصري.

وعلى صعيد مطار القاهرة الدولي، بوابة مصر الأولى ومحورها الرئيسى لحركة السفر والوصول، فقد سجل خلال الفترة محل المقارنة 57,440 رحلة جوية مقابل 56,699 رحلة خلال الفترة ذاتها من عام 2025، فيما ارتفع إجمالي أعداد الركاب إلى 7,942,903 ركاب مقابل 7,830,717 راكبًا.

ويواصل مطار القاهرة الدولي أداء دوره كمحور رئيسي ولوجيستي لحركة السفر والوصول، إلى جانب تصدره المطارات الأفريقية من حيث السعة المقعدية المجدولة، وفقًا لأحدث بيانات منظمة OAG لشهر يونيو 2026.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن المؤشرات الإيجابية التي سجلتها حركة النقل الجوي خلال الموسم الصيفي تعكس قدرة منظومة المطارات المصرية على مواكبة الطلب المتزايد على السفر إلى المقاصد المصرية، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ خططها الرامية إلى رفع كفاءة المطارات وتعزيز قدراتها التشغيلية والخدمية، بما يدعم استيعاب الزيادة المتوقعة في حركة السفر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف وزير الطيران المدني أن الوزارة تعمل بالتوازي على تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة أمام شركات الطيران المصرية والأجنبية، وتشجيعها على توسيع شبكاتها الجوية وفتح أسواق جديدة، بما يسهم في زيادة الحركة الجوية الوافدة إلى مصر وتعزيز الربط الجوي مع مختلف الأسواق المستهدفة.

وأوضح الحفني أن قطاع الطيران المدني يمثل أحد القطاعات الحيوية الداعمة للنشاط السياحي والاقتصادي، نظرًا لارتباطه المباشر بحركة السفر والتجارة والاستثمار، مؤكدًا أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها تعظيم العائد الاقتصادي من حركة النقل الجوي، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة للتنمية المستدامة، ويدعم جهود تنشيط السياحة وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأشار وزير الطيران المدني إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحقيق مزيد من المؤشرات الإيجابية، من خلال مواصلة تطوير البنيه التحتية للمطارات المصرية، ورفع كفاءتها واستثمار طاقاتها التشغيلية، بالتوازي مع تنمية الربط الجوي وتنويع الأسواق وشبكات التشغيل، بما يعزز قدرة قطاع الطيران المدني على استيعاب الطلب المتنامي، ويدعم تنافسية المقاصد المصرية على خريطة النقل الجوي والسياحة الدولية.