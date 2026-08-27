جاد شويري يكشف لـ«صدى البلد» كواليس ألبوم «بلبلة»..ويعلن حماسه لدخول عالم التمثيل | فيديو

يواصل الفنان اللبناني جاد شويري حضوره المختلف والمثير للجدل من خلال أحدث ألبوماته «بلبلة»، الذي يضم 16 أغنية، بين أعمال جديدة وأخرى أعاد تقديمها وتوزيعها برؤية مختلفة. وحقق الألبوم نجاحًا وتفاعلًا ملحوظًا من الجمهور، لما يحمله من أفكار جريئة ومتنوعة تعكس شخصية شويري الفنية.

وفي حوار خاص مع موقع «صدى البلد» الإخباري، تحدث جاد شويري عن تفاصيل الألبوم، وكواليس عدد من أغنياته، ورؤيته للانتقادات التي يتعرض لها، كما كشف عن إمكانية دخوله عالم التمثيل خلال الفترة المقبلة.

س: كيف تصف ألبوم «بلبلة»؟

ج: ألبوم «بلبلة» جريء جدًا، ويعبر عني وعن شخصيتي. وأغنية «بلبلة» تحديدًا تشبهني، وتعبر عن تصريحاتي الجريئة مزح ، من صغري وأنا أعمل «بلبلة».

س: ماذا عن أغنية «طب طز » مع الفنان نصار؟

ج: الأغنية جاءت بشكل عفوي، وفكرتها ببساطة إن مش مهم رأي الناس، خصوصًا الناس اللي مش بتشوف الحاجة الحلوة ودايمًا عايزين ينتقدوا أي حاجة حتى لو كانت جميلة. الأغنية بتتكلم عن الناس السلبيين وانتقاداتهم المستمرة.

س: وكيف جاءت فكرة تصوير فيديو كليب «طب تز»؟

ج: الفكرة كانت عفوية جدًا، وصورت الفيديو كليب على سطح منزلي القديم، اللي كنت ساكن فيه في جاردن سيتي.

س: وماذا عن أغنية «السكة غلط»؟

ج: «السكة غلط» أغنية مميزة وجريئة، وبشكل عام كل أغاني الألبوم تتميز بالجرأة والاختلاف. والفترة المقبلة ستشهد تقديم العديد من الأغاني المتنوعة والمختلفة.

س: اعتدنا في كليباتك على وجود الموديلز، فلماذا لم تظهر موديلز في كليب «بلبلة»؟

ج: لأن الألبوم بيعبر عني، وفي أغنية «بلبلة» استخدمت بعض تصريحاتي وصوري، وكانت الفكرة جديدة ومختلفة، وبالتالي لم يكن العمل يحتاج إلى وجود موديلز. الموضوع نفسه لم يكن محتاجًا لموديلز.

س: أنت مغنٍ ومؤلف ومخرج ومنتج.. كيف توفق بين كل هذه الأدوار؟

ج: أنا أحب الفن من أمام الكاميرا ومن خلف الكاميرا، وأحب دائمًا أن أبدع وأختلف، ويكون لي رؤيتي الخاصة في أعمالي. أحب أن أشارك في كل التفاصيل التي تعبر عن رؤيتي الفنية.

س: كيف تتعامل مع الانتقادات التي تتعرض لها بسبب لون شعرك أو قصات الشعر والتاتو و الحلق ؟

ج: أنا لا أزعل من الانتقادات، واللي عايز ينتقد ينتقد. أنا أحب أعمل الحاجة اللي بتعبر عني واللي بحس إني مبسوط وأنا بعملها. أهم حاجة بالنسبة لي إني أكون حقيقي مع نفسي وفني.

س: هل هناك شيء يمكن أن يجعلك تتوقف عن تقديم الفن؟

ج: عمري ما أفكر إني أتأذي إلا بالموت، أو يحصل أي شيء يجعلني غير قادر على تأدية الفن. الفن دائمًا هو الشيء الذي يعبر عني، وهو جزء أساسي من حياتي.

س: كليباتك دائمًا تتضمن جانبًا تمثيليًا.. هل تفكر في دخول مجال التمثيل بشكل رسمي؟

ج: بالفعل أفكر في دخول عالم التمثيل، ومتحمس جدًا لهذه الخطوة، إذا وجدت دورًا وشخصية مناسبة لي.