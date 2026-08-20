رئيس التنظيم والإدارة يلتقي موظفي الموارد البشرية بالدولة في ختام برنامج تدريبي

التقى المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم الخميس، عددًا من مسؤولي وموظفي الموارد البشرية بوحدات الجهاز الإداري للدولة، في ختام البرنامج التدريبي الذي نفذه الجهاز للتعريف بآليات العمل والإجراءات ذات الصلة باختصاصاته، وتبادل الخبرات والممارسات العملية في عدد من ملفات الموارد البشرية.

وشهد البرنامج مشاركة واسعة بلغت ۹۲٦ ممثلا عن ٤٢٨ جهة حكومية تمثل مختلف القطاعات الحيوية بالدولة وشملت قطاعات الصحة والسكان، والتعليم قبل الجامعي، والتعليم العالي والبحث العلمي، والإسكان، والبيئة والسياحة والآثار، والنقل والاتصالات والطاقة، والثقافة والشباب والرياضة، والعمل والتضامن الاجتماعي والزراعة والري والطب البيطري، إلى جانب الأجهزة التنفيذية وقطاعات الأمن والعدالة.

ويأتي البرنامج ضمن سلسلة من البرامج والفعاليات التي ينفذها الجهاز لتعزيز التواصل المباشر مع العاملين بوحدات الموارد البشرية بمختلف الجهات الحكومية، وإتاحة مساحة للتفاعل وتبادل الخبرات، والتعرف على الاستفسارات والتحديات العملية المرتبطة بالموضوعات محل التعامل مع الجهاز، بما يدعم سرعة إنجاز الأعمال ويعزز التنسيق بين الجانبين.

وتناول البرنامج عددًا من الموضوعات المرتبطة بعمل وحدات الموارد البشرية، من بينها آليات إعداد وتحديث الهياكل الوظيفية، وآليات دراسة الموضوعات المعروضة على الجهاز، وكيفية استيفاء البيانات والمستندات والمتطلبات اللازمة لدراستها وإنجازها.

وأكد المهندس حاتم نبيل حرص الجهاز على استمرار اللقاءات والبرامج التي تجمع خبراء الجهاز بالعاملين في وحدات الموارد البشرية، بما يتيح التواصل المباشر وتبادل الخبرات والتعرف على آليات العمل بصورة عملية، والاستماع إلى ما لديهم من مقترحات واستفسارات.

ورحب رئيس الجهاز بأي أفكار أو مقترحات من العاملين بوحدات الموارد البشرية من شأنها تيسير العمل وتطوير آليات التعاون، مؤكدًا أن الجهاز بيتهم وأبوابه مفتوحة أمامهم، وأنهم شركاء للجهاز في إنجاز الملفات المرتبطة بالموارد البشرية في الجهاز الإداري للدولة.

وخلال مداخلاتهم، أشاد عدد من المشاركين بسرعة استجابة الجهاز للموضوعات المعروضة عليه، والمرونة في التعامل معها وإنجاز الموضوعات محل الدراسة، إلى جانب سرعة الرد على الاستفسارات والتواصل مع وحدات الموارد البشرية بالجهات المختلفة.

وفي ختام اللقاء، استمع المهندس حاتم نبيل إلى استفسارات ومقترحات المشاركين وناقش معهم عددًا من الموضوعات المرتبطة بعملهم، كما كرّم عددًا من المحاضرين من أبناء الجهاز الذين شاركوا في تقديم البرنامج التدريبي، تقديرًا لجهودهم ومساهمتهم في نقل خبراتهم العملية للمشاركين.