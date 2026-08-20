جامعة كيان بالقوات المسلحة.. صرح تعليمي جديد في مصر باستخدام أحدث المناهج وتقنيات الذكاء الاصطناعي

جاء إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة بالصفة المدنية بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهدف خلق بيئة تعليمية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف مجالات الدراسة وإعداد كوادر من شباب مصر المؤهلين بأحدث العلوم والتقنيات لاستكمال مسيرة قيادة الوطن وتحقيق نهضته وازدهاره

ست كليات ومستشفى جامعي متكامل

وتضم الجامعة في مرحلتها الأولى ست كليات هي الطب وطب الفم والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي إلى جانب مستشفى جامعي متكامل ومركز للمحاكاة الطبية ومركز للعلاج الطبيعي والتأهيل بما يوفر منظومة تعليمية متكاملة تجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي

مناهج تعليمية حديثة ونخبة من أعضاء هيئة التدريس

وأكدت القوات المسلحة أن الجامعة تعتمد على مناهج تعليمية حديثة متوافقة مع المعايير الدولية ويشارك في التدريس بها نخبة من أعضاء هيئة التدريس والخبراء من الجامعات المصرية والقوات المسلحة إلى جانب بنية تحتية رقمية متطورة ومعامل حديثة ومراكز تدريب ومحاكاة مجهزة بأحدث التقنيات بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في التعليم الجامعي

مستشفى جامعي متكامل

وفي القطاع الطبي توفر الجامعة مستشفى جامعيا متكاملا يضم مختلف التخصصات الطبية والجراحية ووحدات للرعاية الحرجة والطوارئ وغرف عمليات ذكية بما يتيح للطلاب التدريب الإكلينيكي المباشر داخل بيئة تعليمية متقدمة فضلا عن مركز للمحاكاة يعد من أحدث مراكز المحاكاة الطبية في المنطقة ويتيح التدريب على مختلف التخصصات الصحية قبل التعامل المباشر مع المرضى

كلية الصيدلة

كما تقدم كلية الصيدلة برنامج دكتور صيدلة مدعوما بمعامل متخصصة في تصميم واكتشاف الأدوية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبيولوجيا الجزيئية وضبط الجودة بما يعزز قدرات الطلاب في مجالات البحث والتطوير الدوائي

الهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي

وتطرح كلية الهندسة ستة برامج حديثة تشمل الإلكترونيات والاتصالات والقوى الكهربية والطاقة والهندسة الطبية والقوى الميكانيكية والطاقة والميكاترونكس والتصميم والتصنيع فيما تقدم كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي خمسة برامج متخصصة هي علوم الحاسب وهندسة البرمجيات والأمن السيبراني وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي والنظم الذكية والروبوتات مع التركيز على التعلم القائم على المشروعات والتطبيقات العملية

إعداد خريجين قادرين على الابتكار

وتمتد رؤية الجامعة إلى إعداد خريجين يمتلكون المهارات العلمية والعملية والقدرة على الابتكار وريادة الأعمال من خلال بيئة تعليمية متكاملة تربط بين الدراسة الأكاديمية والبحث العلمي والتطبيق العملي بما يتوافق مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي

تقبل الطلاب من الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة

ووفقا لضوابط القبول المعلنة تقبل الجامعة الطلاب والطالبات بالصفة المدنية من الحاصلين على الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة

ويبدأ الحد الأدنى للقبول من 90 بالمئة لكلية الطب و89 بالمئة لطب الفم والأسنان و88 بالمئة للعلاج الطبيعي و87 بالمئة للصيدلة و85 بالمئة للهندسة و80 بالمئة لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي مع اجتياز الاختبارات الطبية والبدنية والنفسية واختبارات القدرات والاختبار التفضيلي والمقابلة الشخصية

الشروط العامة

أن يكون الطالب أو الطالبة مصري الجنسية ومن أبوين وجدين يتمتعون بهذه الجنسية وليس عن طريق التجنس وألا يكون الطالب أو الطالبة أو أي من أبويه مكتسبا جنسية أخرى

أن يكون الطالب أو الطالبة حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على أن تكون سنة الحصول على المؤهل عامي 2025 أو 2026

أن يكون الطالب أو الطالبة حسن السير والسلوك

أن يكون الطالب أو الطالبة لائقا طبيا وفقا لشروط اللياقة الطبية

أن يجتاز الطالب أو الطالبة بنجاح اختبارات اللياقة البدنية

أن يجتاز الطالب أو الطالبة الاختبارات النفسية المختلفة

أن يجتاز الطالب أو الطالبة الاختبار التفضيلي في اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي والكيمياء والأحياء وقياس مستوى الذكاء

أن يجتاز الطالب أو الطالبة الاختبار الشخصي كشف الهيئة وفقا لتقييم لجنة الاختبار

أن يتحمل الطالب أو الطالبة جميع نفقات الدراسة والإقامة في حال رغبته في عدم استكمال الدراسة في أي مرحلة من مراحل الدراسة وحتى التخرج

الشروط الخاصة للتخصصات الطبية

تقبل التخصصات الطبية من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي شعبة العلوم فقط وشهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمي فقط

ألا يزيد سن الطالب أو الطالبة في الأول من نوفمبر 2026 على 21 عاما

ويكون الحد الأدنى للمجموع 90 بالمئة لكلية الطب و89 بالمئة لطب الفم والأسنان و88 بالمئة للعلاج الطبيعي و87 بالمئة للصيدلة.

وتبلغ مدة الدراسة في كلية الطب 7 سنوات بواقع 5 سنوات دراسية وسنتين للامتياز فيما تبلغ مدة الدراسة في باقي التخصصات الطبية 6 سنوات بواقع 5 سنوات دراسية وسنة للامتياز.

ويمنح الطالب أو الطالبة درجة البكالوريوس وفقا للتخصص بعد إتمام فترة الامتياز والحصول على ترخيص مزاولة المهنة وفقا للقواعد المنظمة.

الشروط الخاصة للهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي

تقبل كلية الهندسة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي شعبة الرياضيات فقط وشهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمي فقط

وتقبل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمي فقط

ألا يزيد سن الطالب أو الطالبة في الأول من نوفمبر 2026 على 21 عاما

ويكون الحد الأدنى للمجموع 85 بالمئة لكلية الهندسة و80 بالمئة لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

وتبلغ مدة الدراسة 4 سنوات دراسية بنظام الساعات المعتمدة

الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعة

الهندسة تمنح درجة بكالوريوس الهندسة في برامج الإلكترونيات والاتصالات والقوى الكهربية والطاقة والهندسة الطبية والقوى الميكانيكية والطاقة والميكاترونكس والتصميم والتصنيع

الحاسبات والذكاء الاصطناعي تمنح درجة البكالوريوس في برامج علوم الحاسب وهندسة البرمجيات والأمن السيبراني وعلوم البيانات والأنظمة الذكية والروبوتات

مراحل الاختبار للدراسة بالصفة المدنية في جامعة كيان بالقوات المسلحة

تسجيل البيانات

سحب الملفات واختبار القدرات

الكشف الطبي المخفض

اختبار اللياقة البدنية

الاختبار النفسي والتفضيلي

الاختبار الشخصي كشف الهيئة

مواعيد التقديم للدراسة بالصفة المدنية

وبالنسبة إلى الطلاب خريجي العام الدراسي 2026 يستمر التقديم عبر الموقع حتى 27 أغسطس 2026 فيما يستمر سحب الملفات واختبار السمات حتى 30 أغسطس 2026.