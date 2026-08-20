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المنوفية تستيقظ على حادث أليم.. تفاصيل مصرع 3 أشخاص وإصابة 17 أخرين في انقلاب سيارة عمال على طريق كفر داود – السادات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

المنوفية تستيقظ على حادث أليم.. تفاصيل مصرع 3 أشخاص وإصابة 17 أخرين في انقلاب سيارة عمال على طريق كفر داود – السادات

تفاصيل مصرع شخصين وإصابة 17 أخرين في انقلاب سيارة عمال على طريق كفر داود – السادات
تفاصيل مصرع شخصين وإصابة 17 أخرين في انقلاب سيارة عمال على طريق كفر داود – السادات
مروة فاضل

شهد طريق كفر داود - السادات بمحافظة المنوفية، حادثا مأساويا إثر انقلاب سيارة ميكروباص كانت تقل عددًا من العمالة اليومية، ما أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة آخرين، وسط تحرك سريع من الأجهزة المعنية للتعامل مع الحادث ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء عبد الحليم فايد، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز السادات، يفيد بانقلاب سيارة محملة بالعمالة اليومية على طريق كفر داود - السادات.

9 سيارات إسعاف

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، كما جرى الدفع بـ9 سيارات إسعاف، إلى جانب قوات الحماية المدنية والأجهزة المعنية، للتعامل مع آثار الحادث وسرعة نقل المصابين إلى مستشفى منوف العام، فيما جرى نقل جثماني المتوفيين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

حادث
تفاصيل مصرع شخصين وإصابة 17 أخرين في انقلاب سيارة عمال على طريق كفر داود – السادات

وكشفت المعاينة الأولية أن الحادث أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 17 آخرين، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى منوف العام لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

أسماء ضحايا حادث المنوفية 

وأسفر الحادث عن وفاة كل من فرج عبد اللطيف جميل، ومحجوبة ربيع سعد مرجان.

كما أصيب في الحادث كل من: فاطمة صبري توفيق، 15 سنة، محمد أحمد السيد المليجي، 15 سنة، صبحة عبد الحي علي، 40 سنة، فاطمة صبري حماد، 15 سنة، حنان عبد الباسط مصطفى، 40 سنة، شادية عبد العزيز زغلول، 43 سنة، محمد عبد الباسط مصطفى، 45 سنة، وشهد رمضان الداعوشي، 20 سنة.

كما أصيب زكريا محمد مصطفى، 65 سنة، جلال حسن عبد الرحمن، 65 سنة، عبد الله محمود إبراهيم، 65 سنة، السيد محمد حسين، 20 سنة، زياد سليمان السعداوي، 20 سنة، هدى حسن البرماوي، 38 سنة، منصور نصر أحمد، 55 سنة، ابتسام عبد المحسن، 20 سنة، وسعد عبد الرازق حسن، 60 سنة.

تفاصيل مصرع شخصين وإصابة 17 أخرين في انقلاب سيارة عمال على طريق كفر داود – السادات

محافظ المنوفية يتفقد المصابين

وفي أعقاب الحادث، تفقد اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، المصابين بمستشفى منوف العام، للاطمئنان على حالتهم الصحية ومتابعة مستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم، وذلك فور تلقي بلاغ من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بشأن وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص.

تفاصيل مصرع شخصين وإصابة 17 أخرين في انقلاب سيارة عمال على طريق كفر داود – السادات

واطمأن المحافظ على الحالة العامة للمصابين، واستمع إلى شرح من الفريق الطبي المعالج حول حالتهم الصحية والإجراءات الطبية التي جرى اتخاذها، حيث تم نقل 18 حالة إلى مستشفى منوف العام، وتحويل حالتين إلى مستشفى جراحات المخ والأعصاب بميت خلف، بينما أسفر الحادث عن حالتي وفاة.

تفاصيل مصرع شخصين وإصابة 17 أخرين في انقلاب سيارة عمال على طريق كفر داود – السادات

تقديم الرعاية الطبية للمصابين

ووجه محافظ المنوفية بتقديم جميع أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة للمصابين، وتوفير احتياجاتهم من الخدمات الطبية حتى تماثلهم للشفاء، مع رفع درجة الاستعداد والطوارئ داخل المستشفى، وتسخير الإمكانيات الطبية اللازمة، ومتابعة الحالات بصورة مستمرة.

كما وجه مسؤولي المستشفى والأطقم الطبية بتقديم الدعم اللازم للمصابين وذويهم، مؤكدًا أن سلامة المواطنين وتوفير الرعاية الطبية لهم تأتي على رأس أولويات المحافظة، فيما قدم خالص تعازيه ومواساته لأسر المتوفين، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

تفاصيل مصرع شخصين وإصابة 17 أخرين في انقلاب سيارة عمال على طريق كفر داود – السادات

وفي السياق ذاته، تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

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