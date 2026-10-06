من لحظة لعب إلى محاولة استدراج.. القصة الكاملة لمحاولة خطف طفل في المرج

لم يكن الطفل صاحب الـ9 سنوات يعلم أن خروجه للهو أمام منزله سيضعه في موقف كاد يبعده عن أسرته، بعدما اقتربت منه إحدى السيدات وحاولت استدراجه واصطحابه بعيدًا عن العقار.



كان الصغير يلهو بشكل طبيعي أمام منزل أسرته، قبل أن تبدأ السيدة في محاولة استدراجه، في مشهد أثار القلق ودفع والده إلى التدخل والإبلاغ عما حدث.



لم يتردد الأب في التوجه إلى قسم شرطة المرج، وتحرير بلاغ ضد السيدة، لتبدأ الأجهزة الأمنية في البحث عن حقيقة الواقعة، وتحديد هوية المشكو في حقها.



وبعد الفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان السيدة وضبطها، وعثرت بحوزتها على مبلغ مالي.



ومع مواجهتها بما توصلت إليه التحريات، جاءت المفاجأة، إذ أقرت بمحاولة اصطحاب الطفل، وكشفت أن هدفها كان استغلاله في أعمال التسول واستجداء المارة.



ولم يتوقف الأمر عند ذلك، إذ أقرت بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتها من متحصلات نشاطها في أعمال التسول.



وانتهت الواقعة بضبط السيدة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، بينما عاد الطفل إلى أسرته بعد أن تحولت لحظات لعبه أمام المنزل إلى واقعة استدراج كادت تغير مجرى يومه بالكامل.