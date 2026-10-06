القبض على سيدة حاولت خطف طفل لاستغلاله في أعمال التسول

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام إحدى السيدات بمحاولة خطف "طفل" لاستغلاله فى أعمال التسول واستجداء المارة بالقاهرة.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 1/ الجارى تبلغ لقسم شرطة المرج بالقاهرة من (عامل - مقيم بدائرة القسم) بتضرره من إحدى السيدات لقيامها بمحاولة اصطحاب نجله (طالب "سن 9") عقب استدراجه حال قيامه باللهو أمام العقار محل سكنه.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقها (مقيمة بذات الدائرة ) وضُبط بحوزتها ( مبلغ مالى ) ، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لاصطحاب الطفل المذكور واستغلاله فى أعمال التسول واستجداء المارة ، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتها من متحصلات نشاطها الإجرامى فى أعمال التسول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.