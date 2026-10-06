يحرض على الفجور.. ضبط شاب يرتدى ملابس نسائية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص يحرض على الفجور على السوشيال ميديا.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بنشر مقاطع فيديو على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ارتداءه ملابس نسائية، والإتيان بحركات خادشة للحياء العام، والتحريض على ممارسة الفجور بما يتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكور حال تواجده بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة، وضبط بحوزته هاتف محمول، بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته، اعترف بنشره مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





