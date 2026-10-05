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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

طُعم الحلوى وخطة الـ9 آلاف جنيه.. حكاية سيدة حاولت خطف طفل في المرج

أرشيفية
أرشيفية
محمد شراط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط سيدة لاتهامها بمحاولة خطف طفل صغير بدائرة قسم شرطة المرج، تمهيدًا لاستغلاله في أعمال التسول، وذلك بعدما أحبط الأهالي محاولتها ونجحوا في منعها من اصطحاب الطفل إلى جهة غير معلومة.

اعترافات المتهمة

وأدلت المتهمة باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، موضحة أنها اعتادت التسول في الشوارع، وتمكنت من جمع نحو 9 آلاف جنيه.

وأضافت: «فكرت أخطف طفل صغير علشان الناس بتتعاطف مع العيال الصغيرة أكتر، وهعرف أزود بيه الإيراد وألم فلوس أكتر من اللي بلمها لوحدي».

وتابعت المتهمة أنها استغلت وجود طفل صغير أمام مسكنه، وأحضرت له بعض الحلوى لاستدراجه، قائلة: «اشتريت شوية حلويات وعرضتها على طفل كان بيلعب تحت بيته، والواد مشي معايا على طول أول ما شاف الحلوى».

وأوضحت المتهمة أنها أثناء اصطحاب الطفل، أثار تصرفها شكوك عدد من جيرانه، بعدما شاهدوه يسير برفقتها رغم عدم معرفتهم بها، مشيرة إلى أنهم تمكنوا من ضبطها ومنعها من استكمال طريقها.

وقالت: «وأنا ماشية بيه، جيران والد الطفل شكوا فيا لما لقوه ماشي مع واحدة غريبة، مسكوني وكانوا عايزين يضربوني ويفترسوني».

واختتمت المتهمة اعترافاتها قائلة: «بعدها والد الطفل حضر على صوت الزعيق، واتصل بالشرطة اللي جت واستلمتني».

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

فتاة المرج سيدة تحاول خطف طفل الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية المرج

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