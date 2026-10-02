القبض على سيدة تستغل حفيدها فى أعمال التسول بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام إحدى السيدات بإستغلال طفل مصاب فـى أعمال التسول وإستجداء المارة بالقليوبية.







بالفحص أمكن تحديد وضبط السيدة المشار إليه (مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة) حال قيامها بأعمال التسول وإستجداء المارة وبرفقتها الطفل الظاهر بالصورة ، وبمواجهتها أقرت بأن الطفل حفيدها (عمره 3 سنوات "قدمت ما يفيد ذلك") ، وقيامها بإستغلاله فـى أعمال التسول وإستجداء المارة، وأنه بصحة جيدة وقيامها بوضع رباط ضاغط على رأسه وقدمية لإستعطاف المواطنين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





