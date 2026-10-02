تصدعات فى منزلين.. القبض على 6 أشخاص ينقبون عن الأثار بـ الغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر وبعض الأهالى من عدد من الأشخاص لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار الأمر الذى أدى لحدوث تلفيات وتصدعات بمنازلهم بالغربية .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 16/ يونيو الماضى تبلغ لقسم شرطة ثالث المحلة بالغربية بقيام عدد من الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل الكائنة بدائرة القسم

وعلى الفور تم الإنتقال للمنزل محل الواقعة وضبط ( 6 أشخاص من بينهم نجل مالك المنزل"مرتكبى الواقعة") وضُبط بحوزتهم الأدوات والمعدات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار..

وبتاريخ 9 / سبتمبر المنقضى تبلغ لذات القسم من (6 أشخاص – جميعهم مقيمين بدائرة القسم) بتضررهم من مالك العقار محل الواقعة "مقيد الحرية حالياً على ذمة قضية مخدرات" للتسبب فى حدوث بعض الشروخ والتصدعات بمنازلهم المجاورة للعقار المملوك له نتيجة أعمال الحفر والتنقيب سالفة الذكر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق.