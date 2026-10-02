120 كيلو بودر بـ100مليون جنيه.. سقوط تاجري مخدرات بالمنيرة الغربية

ضبطت الأجهزة الأمنية تاجري مخدرات بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بمحافظة الجيزة، وبحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة وسيارتان فارهتان، بلغت القيمة المالية للمضبوطات نحو 100 مليون جنيه.

وكشفت التحريات عن تورط المتهمين في نشاط إجرامي متعلق بالاتجار بالمواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وعُثر بحوزتهما على نحو 120 كيلو جرامًا من مخدر البودر، إلى جانب سيارتين فارهتين.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 100 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.