سقوط ديلر الطالبية بـ 15 فرش حشيش قبل ترويجها على عملائه

سقط عنصر إجرامي مسجل خطر في قبضة رجال مباحث قسم شرطة الطالبية، بعدما أعدت الأجهزة الأمنية كمينًا محكمًا للإيقاع به، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها بدائرة القسم، وعُثر بحوزته على 15 فرشًا من مخدر الحشيش وسلاح ناري.

كمين أمني يسقط تاجر مخدرات بالطالبية

بدأت الواقعة بعدما وردت معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة الطالبية، أفادت بقيام عنصر إجرامي شديد الخطورة، له معلومات جنائية، بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه بدائرة القسم، متخذًا من نطاق المنطقة مسرحًا لنشاطه غير المشروع.

وعلى الفور، تم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة لاستهداف المتهم، وتمكن رجال المباحث من رصده وضبطه أثناء تردده بدائرة القسم، حيث عُثر بحوزته على 15 فرشًا من مخدر الحشيش، وفرد خرطوش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.