التحقيق في مصرع صغير انحشرت رأسه في أسانسير بالطالبية

تجري النيابة العامة تحقيقات موسعة لكشف ملابسات مصرع طفل داخل أحد العقارات بمنطقة الطالبية، بعدما انحشر رأسه بين كابينة الأسانسير والجدار، في حادث مأساوي أسفر عن وفاته متأثرًا بإصاباته البالغة.

وصرحت النيابة بدفن جثمان الطفل عقب توقيع الكشف الطبي عليه وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، كما قررت استدعاء اسرة الطفل لسماع أقوالهم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بمصرع طفل داخل أحد العقارات بمنطقة الطالبية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين أن الطفل تعرض لإصابات بالغة أودت بحياته.

وأفادت التحريات الأولية بأن الطفل كان يلهو مع عدد من جيرانه بالقرب من المصعد، قبل أن ينحشر رأسه بين كابينة المصعد وجدار بئر المصعد، خاصة أن المصعد كان يعمل دون باب، ما أدى إلى إصابته بإصابات بالغة أسفرت عن وفاته في الحال.

وعقب وقوع الحادث، جرى نقل جثمان الطفل إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت إجراءاتها للوقوف على ملابسات الواقعة وأسبابها، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

وبعد انتهاء أعمال الصفة التشريحية، أصدرت جهات التحقيق قرارها بالتصريح بدفن جثمان الطفل.