الرئيس التنفيذي لـ "أورنج" تشيد بمبادرات وبرامج الدولة المصرية لتنمية مهارات الشباب

عرضت فضائية إكسترا نيوز خبرا عاجلا حيث أشادت الرئيسة التنفيذية لمجموعة "أورنج" العالمية بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لدعم الشركات الناشئة في مختلف المحافظات.

وأعربت الرئيسة التنفيذية لمجموعة "أورنج" العالمية عن تقديرها للمبادرات والبرامج التي توفرها الدولة المصرية لتنمية مهارات الشباب وتعزيز الابتكار ودعم ريادة الأعمال.

وأعلنت أن مجموعة "أورنج" تقديم منح تدريبية لنحو ٢٠٠ ألف متدرب في تخصصات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

وأضافت أن مجموعة "أورنج" تعلن عن تخصيص ٢٥ مليون يورو لدعم الشركات الناشئة العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة.