هلاوس البودر.. تفاصيل 10 ساعات تحقيقات في قتـ.ل عاطل لوالدته بـ27 طعنة بإمبابة

10 ساعات كاملة قضتها النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية تحت إشراف المستشار دكتور أحمد سعد المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية في تحقيقات كشفت عن الملابسات الكاملة لجريمة تمزيق عاطل لوالدته بـ27 طعنة أثناء نومها في منزلهم بمنطقة إمبابة بسبب هلاوس سببتها له مادة البودر المخدرة.

وكشفت التحقيقات التي باشرها أبوالفضل الضبع وكيل نيابة الحوادث أن قسم شرطة إمبابة ورد له بلاغا صباح يوم الجمعة عقب الصلاة بوقوع جريمة قتل داخل منزل بدائرة القسم راحت ضحيتها ربة منزل في العقد الخامس من عمرها، فور إخطار النيابة العامة أمرت بالتحفظ على مسرح الجريمة والملابس الخاصة بالمتهم وأداة الجريمة وانتقلت لإجراء معاينة تصويرية ومناظرة لجثمان المجني عليها، وانتدبت النيابة خبراء الأدلة الجنائية لرفع الآثار البيولوجية من مسرح الواقعة وعقب الانتهاء نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم.

وأسفرت التحقيقات التي أجريت برئاسة المستشار عمرو خالد رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة أن وراء قتل المجني عليها نجلها ك.أ 27 سنة عاطل حيث أنه يعاني من هلاوس بصرية نتيجة ادمانه لمخدر البودر ونتيجة لتلك الهلاوس ظن المتهم أنه والدته سيئة السلوك فاستغل نومها وسدد لها عدة طعنات تخطت 27 طعنة في أنحاء متفرقة من جسدها، واكتشف والده وشقيقه جريمته فتم ابلاغ الشرطة ونجحت قوة أمنية من قسم إمبابة في إلقاء القبض عليه والتحفظ على سلاح الجريمة.

قررت النيابة استدعاء والد وشقيق المتهم وعدد من شهود العيان من الجيران، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وملابساتها وخضع المتهم للتحقيق فيما نسب إليه.