بني سويف: 18 برنامجاً لتأهيل وتدريب 445 سيدة وفتاة على ريادة الأعمال

أعد فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة بني سويف، تقريراً بشأن الجهود والأنشطة التي تم تنفيذها خلال الفترة من 12 27 سبتمبر الجاري، في مجال ريادة الأعمال، وذلك ضمن الخطة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين أجهزة المحافظة بقيادة اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، والمجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمّار، وتستهدف الدفع بجهود وأنشطة الفرع في مجالات تمكين المرأة.

وبحسب التقرير_الذي أعدته نارمين محمود مقررة فرع المجلس القومي_ تم عقد 18 برنامجاُ تدريبياً، لتأهيل وتدريب السيدات والفتيات على كيفية إعداد دراسة جدوى للمشروع وإعداد نموذج العمل، وتصميم وعمل ميزانية، والتركيز على أهم المهارات التي يجب أن تتوافر في رائدات الأعمال وبجانب التوعية وشرح آليات التسويق وخطوات التسعير

وأضافت مُقررة الفرع،أن البرنامج التدريبي شارك فيه 455 من السيدات والفتيات في عدد من قرى مراكز المحافظة وهي (الميمون،قمن العروس ،اطواب ،افوة، انفسط) بالواسطى، وقرى( الكوم الأحمر،اهوة،شريف باشا،تزمنت الشرقية،بلفيا،بني حمد،اهناسيا الخضراء)بمركز بني سويف، وقرى(بدهل ودشطوط) بمركز سمسطا، وقرى ( جزيرة أبوصالح وكفر الجزيرة) بمركز ناصر، وفي مركز ببا قريتا( هلية وصفط راشين)