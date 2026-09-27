مصرع طبيبة وإصابة زوجها وابنتهما في انقلاب سيارة ملاكي بطريق بني سويف ـ الزعفرانة

لقيت طبيبة مصرعها وأصيب زوجها وطفلتهما في حادث سير بـ محافظة بني سويف، إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق “بني سويف ـ الزعفرانة”.

ونقلت سيارات الإسعاف جثة المتوفاة إلى مستشفى بني سويف الجامعي، فيما نقلت المصابين إلى أحد المستشفيات الخاصة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق $بني سويف ـ الزعفرانة"، ووجود عدد من المصابين.

وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى.

ودفع فرع هيئة الإسعاف بمحافظة بني سويف، برئاسة الدكتور هاني همام، مدير الفرع، وبإشراف هاني معوض، مشرف إسعاف بني سويف، بـ3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل جثة لسيدة مستشفى بني سويف الجامعي، بينما تم نقل مصابين “شاب وطفل” إلى أحد المستشفيات الخاصة.

بالانتقال والفحص، تبين أن الحادث نتج عنه وفاة كارولين إسحاق جورج، 29 عامًا، طبيبة بمستشفى الصدر بالمنيا، وإصابة زوجها كرولس فادي نجيب،40 عامًا، طبيب بمستشفى بولاق بالقاهرة، بسحجات وكدمات، وطفلتهما نور كرولس فادي، 9 شهور، بسحجات وكدمات.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير محضر بها، وإخطار الجهات المختصة ببني سويف لمباشرة التحقيقات.