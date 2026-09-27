قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رونالدو ضد هالاند .. تشكيل البرتغال والنرويج المتوقع بدوري الأمم الأوروبية
بعد رحيله عن معسكر مصر.. هل يعود محمد صلاح إلى تدريبات طرابزون؟
أرخصها بـ 1.095 مليون جنيه.. سيارات عائلية جديدة في السوق المصري
وفاة والدة مدحت عبد الهادي.. تعرف على موعد ومكان صلاة الجنازة
القبض على متهمين باستغلال 11 طفلا في أعمال التسول بالجيزة
شريف فتحي يبحث مع «جايكا» تطوير المتحف المصري الكبير وتعزيز التعاون المصري الياباني
في أول زيارة رسمية.. «الوادي الجديد» تستقبل وزير الأوقاف لافتتاح ووضع حجر أساس عددٍ من المساجد والمشروعات الجديدة
معلقًا بالسقف وبه آثار شنـ ـق.. القصة الكاملة للعثور على جـ ـثة شاب داخل منزله بوادي النطرون
برعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي .. انطلاق النسخة الخامسة من منتدى مصر للتعدين غدًا
اليوم .. انطلاق بطولة أفريقيا لناشئي الريشة الطائرة
السيول تغرق 3 أقاليم ليبية.. جسور تنهار ومدن تتحول إلى مناطق منكوبة| فيديو
ضبط 6 سائقي مدارس يتعاطون مخدر الحشيش وإحالتهم إلى النيابة العامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اليوم .. انطلاق بطولة أفريقيا لناشئي الريشة الطائرة

بطولة أفريقيا للريشة الطائرة
بطولة أفريقيا للريشة الطائرة
محمد سمير

تنطلق اليوم الأحد منافسات بطولة أفريقيا للريشة الطائرة للناشئين تحت 19 سنة، والتي تستضيفها مصر داخل مجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي، وتستمر منافساتها حتى 3 أكتوبر المقبل، بمشاركة عدد كبير من المنتخبات الأفريقية.

وكان الاجتماع الفني للبطولة قد أقيم مساء أمس السبت، بحضور ممثلي المنتخبات المشاركة، حيث تم خلاله استعراض التفاصيل الفنية والتنظيمية، ومناقشة اللوائح المنظمة للمنافسات، بالإضافة إلى الإعلان عن جداول المباريات وإجراء قرعة منافسات الفرق.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب المصري على رأس المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات جنوب أفريقيا وزيمبابوي وتونس.

وضمت المجموعة الأولى منتخبات الجزائر وأوغندا وزامبيا، بينما جاءت منتخبات موريشيوس وغانا والسنغال في المجموعة الثالثة.

وتبدأ البطولة اليوم بمنافسات الفرق، على أن تستكمل بعد ذلك منافسات الفردي والزوجي بمختلف فروعها، وفقًا للجدول الذي تم اعتماده خلال الاجتماع الفني.

وتشهد البطولة مشاركة 12 منتخبًا، هي: مصر، تونس، أوغندا، الجزائر، سيشل، جنوب أفريقيا، موريشيوس، غانا، زيمبابوي، السنغال، ليبيا وزامبيا.

وتكتسب البطولة أهمية خاصة بالنسبة للمنتخب المصري، في ظل إقامة المنافسات على أرضه ووسط جماهيره، إلى جانب كونها تمثل محطة إعداد مهمة قبل انطلاق بطولة العالم للناشئين، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 5 إلى 17 أكتوبر المقبل.

وكانت الدكتورة هادية حسني، رئيس الاتحاد المصري للريشة الطائرة، قد أكدت جاهزية المنتخب الوطني لخوض منافسات البطولة القارية، مشيرة إلى أن المنافسة على اللقب تأتي ضمن أهداف الفريق قبل الانتقال إلى منافسات بطولة العالم.

بطولة أفريقيا للريشة الطائرة للناشئين المنتخبات الأفريقية بطولة أفريقيا بطولة العالم للناشئين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القنوت في صلاة الفجر

«لا ينكر المختلف فيه».. دار الإفتاء تحذر من الفتنة بسبب القنوت في الفجر

محمد الشناوي

البيان زاد الأزمة .. «شوبير» يكشف المقصود من تصريحات حسام حسن عن محمد الشناوي

رسوم السحب النقدي من ماكينات ATM

رسوم السحب النقدي من ماكينات ATM .. تعرّف عليها

مصطفي شوبير

أحمد شوبير يحسم الجدل حول قميص مصطفى شوبير ورقم «1»: لا أزمة مع «الشناوي» .. وهذه هي الحقيقة

محمد صلاح

إعلامي يكشف كواليس مُغادرة محمد صلاح معسكر منتخب مصر: اتفاق مُسبق وغضب من التبديل

دعاء سيدنا محمد قبل النوم

دعاء سيدنا محمد قبل النوم .. داوم عليه يحفظك حيًا ويرحمك ميتًا

التفتيش على العداد

خد بالك ..لايحق لموظف الكهرباء الدخول لمنزلك الا بهذا الشرط

موعد التوقيت الشتوي 2026.. متى تتأخر الساعة 60 دقيقة؟

موعد التوقيت الشتوي 2026 .. متى تتأخر الساعة 60 دقيقة؟

ترشيحاتنا

منظومة مياه الشرب والصرف الصحي

نائب وزيرة الإسكان يتابع خطط التشغيل والأداء التجاري وتعظيم الاستفادة من الأصول بمحافظة البحر الأحمر .. صور

كيفية الاستعلام عن الأحكام الجنائية بالموبيل

كيفية الاستعلام عن الأحكام الجنائية بالموبيل

سكن لكل المصريين ٩

سكن لكل المصريين 9.. ضوابط استلام وحدات الإسكان بنظام الإيجار

بالصور

بعد إصابة «فايا يونان» .. «شامة» صغيرة تكشف عن الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهلها واعرف علاماتها

فايا يونان
فايا يونان
فايا يونان

جذابة جدًا وجريئة.. شاهد إطلالات نادين نسيب نجيم في حنة صديقتها.. صور

نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم

بفستان لافت .. داليا البحيري تُثير الجدل بصورها عبر إنستجرام | شاهد

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

لوك مختلف.. مي سليم تستعرض جمالها عبر إنستجرام

مي سليم
مي سليم
مي سليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

المزيد