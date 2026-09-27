اليوم .. انطلاق بطولة أفريقيا لناشئي الريشة الطائرة

تنطلق اليوم الأحد منافسات بطولة أفريقيا للريشة الطائرة للناشئين تحت 19 سنة، والتي تستضيفها مصر داخل مجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي، وتستمر منافساتها حتى 3 أكتوبر المقبل، بمشاركة عدد كبير من المنتخبات الأفريقية.

وكان الاجتماع الفني للبطولة قد أقيم مساء أمس السبت، بحضور ممثلي المنتخبات المشاركة، حيث تم خلاله استعراض التفاصيل الفنية والتنظيمية، ومناقشة اللوائح المنظمة للمنافسات، بالإضافة إلى الإعلان عن جداول المباريات وإجراء قرعة منافسات الفرق.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب المصري على رأس المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات جنوب أفريقيا وزيمبابوي وتونس.

وضمت المجموعة الأولى منتخبات الجزائر وأوغندا وزامبيا، بينما جاءت منتخبات موريشيوس وغانا والسنغال في المجموعة الثالثة.

وتبدأ البطولة اليوم بمنافسات الفرق، على أن تستكمل بعد ذلك منافسات الفردي والزوجي بمختلف فروعها، وفقًا للجدول الذي تم اعتماده خلال الاجتماع الفني.

وتشهد البطولة مشاركة 12 منتخبًا، هي: مصر، تونس، أوغندا، الجزائر، سيشل، جنوب أفريقيا، موريشيوس، غانا، زيمبابوي، السنغال، ليبيا وزامبيا.

وتكتسب البطولة أهمية خاصة بالنسبة للمنتخب المصري، في ظل إقامة المنافسات على أرضه ووسط جماهيره، إلى جانب كونها تمثل محطة إعداد مهمة قبل انطلاق بطولة العالم للناشئين، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 5 إلى 17 أكتوبر المقبل.

وكانت الدكتورة هادية حسني، رئيس الاتحاد المصري للريشة الطائرة، قد أكدت جاهزية المنتخب الوطني لخوض منافسات البطولة القارية، مشيرة إلى أن المنافسة على اللقب تأتي ضمن أهداف الفريق قبل الانتقال إلى منافسات بطولة العالم.