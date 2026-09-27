مصر مع تركيا وإسبانيا ونيجيريا في كأس العالم للساق الواحدة 2026

أسفرت قرعة بطولة كأس العالم لكرة القدم للساق الواحدة 2026 التى ستقام بالمكسيك عن وقوع منتخب مصر للساق الواحدة ضمن منتخبات المجموعة الثانية رفقة منتخبات تركيا وإسبانيا ونيجيريا.

وأقيمت قرعة منافسات بطولة كأس العالم للساق الواحدة 2026 بمدينة سان خوان دي لوس لاجوس المكسيكية، حيث يشارك منتخب مصر للساق الواحدة في منافسات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن احتل المركز السابع بجدول الترتيب النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا والتي أستضافتها القاهرة قبل عامين.

وكان منتخب مصر قد تأهل لمنافسات كأس العالم 2026 بالمكسيك للمرة الأولى تاريخيًا، كأحد ممثلي قارة إفريقيا والتي ترشح منها 7 منتخبات هم: غانا والمغرب والجزائر ونيجيريا وأنجولا وليبيريا ومصر.

ومن قارة أوروبا تأهل 7 منتخبات أيضًا هى، تركيا وإسبانيا وبولندا وإنجلترا وإيطاليا وأوكرانيا وألمانيا.

وسيتواجد في منافسات المونديال 4 منتخبات آسيوية هى إيران وأوزبكستان واليابان والعراق.

ومن قارة أمريكا الجنوبية 3 منتخبات هي البرازيل وأوروجواي وكولومبيا، وأخيرًا من قارة أمريكا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي 3 منتخبات أيضًا هى المكسيك البلد المستضيف وكوستاريكا والولايات المتحدة الأمريكية.

وجاءت مجموعات بطولة كأس العالم للساق الواحدة بالمكسيك والتي تقام خلال الفترة من 13 وحتى 22 نوفمبر المقبل بمشاركة 24 منتخبًا تم تقسيمها إلى 6 مجموعات كالتالي

المجموعة الأولى المكسيك “البلد المنظم” - إيطاليا - ليبيريا - الجزائر.

المجموعة الثانية: تركيا - إسبانيا - نيجيريا - مصر.

المجموعة الثالثة: البرازيل - اليابان - ألمانيا - أوكرانيا.

المجموعة الرابعة: أنجولا - كولومبيا - غانا - العراق.

المجموعة الخامسة: أوزباكستان - المغرب - الولايات المتحدة الأمريكية - أوروجواي.

المجموعة السادسة: إنجلترا - بولندا - إيران - كوستاريكا.

وطبقًا لنظام البطولة سيتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة للدور التالي، بجانب أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث، لاكتمال عقد منتخبات دور الـ16، فيما تستكمل البطولة بنظام خروج المغلوب حتى النهائي.

وكان منتخب مصر لكرة القدم للساق الواحدة قد نجح في التتويج بلقب بطولة روسيا الدولية الودية في إطار الاستعدادات لمنافسات بطولة كأس العالم، وذلك عقب الفوز على نظيره الدب الروسي بثلاثية نظيفة في مدينة سان بطرسبرج، ليحصد الفراعنة أول ميدالية ذهبية في تاريخ اللعبة عام 2018، بعد برونزية دورة الألعاب الإفريقية في غانا 2023.