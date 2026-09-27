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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الداخلية تفتح مستشفياتها مجانًا للكشف على كبار السن بدور الرعاية خلال أكتوبر المقبل

التضامن الاجتماعى
التضامن الاجتماعى
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمسنين، الذي يوافق الأول من أكتوبر من كل عام، وفي إطار حرص الدولة على تعزيز أوجه الرعاية والخدمات المقدمة لكبار السن، وتفعيل التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة، قررت وزارة الداخلية فتح مستشفيات هيئة الشرطة لتوقيع الكشف الطبي "مجانًا" على المسنين المقيمين بدور رعاية كبار السن التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك على مدار شهر أكتوبر المقبل.

وستفتح مستشفيات هيئة الشرطة بـ "مدينة نصر – العجوزة – طنطا – الإسكندرية – أسيوط" أبوابها لاستقبال كبار السن المقيمين بدور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، لإجراء الكشف الطبي مجانًا، وذلك أيام الجمعة من كل أسبوع خلال شهر أكتوبر، من الساعة الثانية مساءً وحتى الساعة السابعة مساءً.

وتتقدم وزارة التضامن الاجتماعي بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة الداخلية، تقديرًا لما تبديه من تعاون مثمر وحرص دائم على دعم جهود الدولة في مجال رعاية كبار السن، وما تقدمه من خدمات إنسانية ومجتمعية تعكس التكامل بين مؤسسات الدولة، وتسهم في توفير أوجه الرعاية الصحية اللازمة لكبار السن، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو تعزيز حقوقهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

ويأتي تنفيذ المبادرة من خلال صندوق رعاية المسنين، بالتنسيق مع الإدارة العامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعي، حيث يعمل الصندوق والإدارة على متابعة التنسيق مع دور رعاية كبار السن وحصر المستفيدين وتنظيم إجراءات توجههم إلى مستشفيات هيئة الشرطة، بما يضمن الاستفادة من الخدمة وتيسير حصول المسنين على الرعاية الطبية اللازمة.

وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي أن هذه الخطوة تمثل نموذجًا للتعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة، بما يسهم في دعم منظومة الرعاية المتكاملة لكبار السن، وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية لهم، خاصة للمقيمين بدور الرعاية، تقديرًا لمكانتهم وما قدموه للمجتمع على مدار سنوات عطائهم.

كما تثمن الوزارة جهود وزارة الداخلية وهيئة الشرطة في تقديم هذه الخدمة دون مقابل، وما يعكسه ذلك من اهتمام ورعاية لكبار السن، متمنية استمرار وتعزيز أوجه التعاون المشترك بما يخدم هذه الفئة ويحقق مزيدًا من جودة الخدمات والرعاية المقدمة إليها.

الجدير بالذكر أن عدد دور عدد المسنين يبلغ  201  دار في 22 محافظة، ويبلغ عدد النزلاء 4.468 مسنا ومسنة داخل الدور.

وزارة التضامن وزارة التضامن الاجتماعي الاحتفال باليوم العالمي للمسنين أكتوبر حرص الدولة على تعزيز أوجه الرعاية والخدمات التعاون والتنسيق مستشفيات هيئة الشرطة رعاية كبار السن التضامن الاجتماعي

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