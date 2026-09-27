وداعاً للصور المفبركة.. ميزة جديدة في الآيفون تثبت أن صورك حقيقية 100%

مع استمرار تحسن تقنية التزييف العميق بالذكاء الاصطناعي، تستعد شركة آبل لإطلاق ميزة جديدة مصممة لإثبات أن الصور الملتقطة بأحدث أجهزة آيفون حقيقية، ولإظهار ما التقطته الكاميرا بالفعل في ذلك الوقت فقد كشفت شركة آبل (Apple) من جانبها عن تقنية ذكية داخل نظامها للحوسبة السحابية الخاصة، تهدف تلك الميزة إلى حماية الصور من إمكانية التزييف والتلاعب وذلك من لحظة التقاطها وحتى وصولها إلى الجمهور.

ميزة جديدة من أبل

تعتمد هذه التقنية من شركة أبل على معالجة ذكية وسريعة تبدأ فور التقاط الصورة؛ حيث يقوم النظام السحابي بتحويل البيانات الخام والتي يلتقطها من خلال مستشعر الكاميرا إلى صورة عادية.

وخلال هذه العملية، يقوم النظام بتنقية الألوان وتعديل الإضاءة وضغط حجم الصورة، ليتم بعد ذلك تحويلها إلى صيغة (JPEG) الشهيرة، والأهم من ذلك، توقيعها بتشفير رقمي نهائي يثبت أصالتها.

وضع علامة تحذيرية

ولضمان أعلى مستويات الأمان، صممت آبل نظام إلغاء ذكي ومبتكر. هذا النظام يمكنه إلغاء صلاحية أو وضع علامة تحذيرية على أي صورة فردية، أو حتى على جميع الصور القادمة من مستشعر كاميرا محدد، في حال اكتشفت الشركة أن الكاميرا أو المستشعر قد تعرض للاختراق.

وأكدت آبل في منشور لها أن الهدف من هذا النظام هو منح المصورين، وغرف الأخبار، والمستخدمين العاديين ثقة كاملة ومتجددة بأن الصورة التي يشاهدونها حقيقية تماماً، وتم التقاطها بالفعل بواسطة كاميرا ولم يتم التلاعب بها.